Nelle prossime puntate di Tradimento, sarà Oylum la prima a scoprire che Güzide ha avuto un incidente stradale. Chiamerà la madre con l'intenzione di fissare un appuntamento per cena, ma al telefono risponderà un'infermiera del pronto soccorso, informandola che sua madre versa in gravi condizioni.

Güzide vittima di un incidente

Oylum non potrà mai immaginare che sua madre rischierà di morire a causa sua, anche se involontariamente. Güzide sarà vittima di un incidente stradale proprio perché proverà a rispondere a una sua telefonata mentre si troverà alla guida della sua auto.

Il telefono della donna sarà a terra e si inchinerà per prenderlo, un gesto che le costerà caro, perché Güzide si distrarrà e non vedrà sopraggiungere un camion, che travolgerà la sua auto in pieno. La situazione sarà particolarmente preoccupante e nessuno verrà avvisato di quanto successo, perché i soccorsi daranno la priorità a Güzide per portarla subito in ospedale.

Ozan coinvolto in una sparatoria e il pericolo mafioso lo spinge a lasciare l'ufficio

Gli altri saranno impegnati con i loro problemi. Ozan, per esempio, è rimasto coinvolto in una sparatoria nel suo ufficio: un gruppo di mafiosi ha messo in atto un agguato per uccidere Nevzat, il suo capo. Il ragazzo è stato condotto in commissariato per rilasciare le sue dichiarazioni, dove pensava di essere raggiunto dalla madre, invece è arrivato Tarik, che è stato allertato da Güzide poco prima che avesse l'incidente.

Ozan sarà molto amareggiato per quanto accaduto al suo capo e sarà intenzionato a non mettere più piede in quell'ufficio, visto il coinvolgimento della mafia.

Oylum scopre dell’incidente di Güzide

Per quanto riguarda Oylum, lei sarà insieme a Tolga sul lungomare di Istanbul. La ragazza ha chiamato la madre con la convinzione di dirle la storia dell'accademia di danza, ma Güzide non ha risposto per via dell'incidente.

Il loro discorso verrà anche interrotto dal passaggio di un'ambulanza, come potrebbe Oylum immaginare che dentro quel mezzo c'è la mamma in condizioni disperate.

Ignara di tutto, proseguirà il suo pomeriggio con Tolga, fino a quando il ragazzo la convincerà a richiamare sua madre per dirle che in serata vuole parlarle di una cosa importante, ma dall'altra parte del telefono non troverà Güzide.

"Parlo con Sevil?", dirà Oylum, credendo che a risponderle sia l'assistente della madre.

"No, sono un'infermiera del pronto soccorso", dirà la donna a Oylum, che dopo essersi presentata come la figlia di Güzide, scoprirà la realtà dei fatti: "Sua madre ha avuto un incidente e ora è in ospedale. È rimasta ferita e versa in gravi condizioni". Oylum sarà disperata e insieme a Tolga correrà in ospedale.