Quando mancano poco meno di due mesi al ritorno in televisione del Grande Fratello Vip, sul web si rincorrono le voci sui personaggi famosi che animeranno le puntate della sesta edizione. Stando ad un rumor che impazza in rete dal 18 luglio scorso, tra i concorrenti dovrebbe esserci anche Manila Nazzaro. L'ex Miss Italia avrebbe superato brillantemente i provini e dopo l'estate dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà nel ruolo di 'vippona'.

Nome nuovo per il Grande Fratello Vip 6

Il debutto dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip è previsto nella metà di settembre: tra un paio di mesi circa, dunque, il pubblico di Canale 5 assisterà all'ingresso in casa dei nuovi concorrenti.

I siti di Gossip sono alla ricerca di qualche scoop sui futuri protagonisti del reality-show Mediaset e, nelle ultime ore, potrebbero averne regalato uno ai propri lettori.

Il 18 luglio scorso, infatti, in rete ha cominciato a circolare un nome nuovo per il programma che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo. Sul web, infatti, si dice che un'apprezzata ex Miss Italia ricoprirà il ruolo di 'vippona', bissando l'esperienza in un format del genere dopo aver partecipato a una stagione di Temptation Island. Alcuni blog, dunque, in queste ore riportano la seguente indiscrezione: "Manila Nazzaro è nel cast del GF Vip 6. Una fonte accreditata ci ha svelato che la 43enne ha superato i provini e sarà una protagonista della trasmissione".

Il futuro al Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro, dunque, dovrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, quella che esordirà sul piccolo schermo a metà settembre. La showgirl e conduttrice televisiva avrebbe superato tutti i provini e dopo l'estate dovrebbe varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

La pugliese è nota per aver vinto Miss Italia nel 1999, ma anche per aver presentato tanti programmi tv e radiofonici. Qualche anno fa, poi, la donna ha partecipato a Temptation Island in coppia col compagno Lorenzo Amoruso. La coppia ha conquistato il pubblico con maturità e saggezza, diventando una delle preferite di quella stagione.

I possibili inquilini della casa del Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro non è l'unica celebrità che ultimamente è stata accostata al cast del Grande Fratello Vip 6. Da settimane, infatti, sono tanti i personaggi famosi che i giornalisti inseriscono nella lista dei candidati al ruolo di 'vippone' della nuova edizione del reality-show di Canale 5.

Tra i possibili inquilini della casa più spiata d'Italia ci sarebbero: l'ex nuotatore Manuel Bortuzzo (al centro di un episodio di cronaca che gli ha stroncato la carriera agonistica), Anna Lou Castoldi (giovane attrice e figlia di Morgan e di Asia Argento), Katia Ricciarelli (cantante lirica), Giovanni Ciacci (stilista e opinionista di molte trasmissioni televisive), Miriana Trevisan (ex valletta e soubrette) e Francesca Cipriani (ex gieffina e oggi volto di tanti format Mediaset).

Nei giorni scorsi, inoltre, si è vociferato che tra le mura di Cinecittà potrebbe abitare una donna che ha già fatto questo percorso qualche anno fa. Si dice, infatti, che Pamela Prati potrebbe bissare l'esperienza al GF Vip dopo quella breve ma chiacchierata nella prima edizione Vip. Interpellata da una rivista su questa eventualità, la showgirl sarda ha fatto sapere che le piacerebbe molto prendere parte al format condotto da Alfonso Signorini, soprattutto per dimostrare ai telespettatori chi è veramente, mettendo definitivamente da parte quello che la stampa ha ribattezzato il "Caltagirone Gate".