Nelle prossime puntate di Beautiful, l,'incidente stradale in cui rimarrà coinvolta Steffy, aprirà nuovi scenari. La giovane Forrester faticherà a riprendersi e, una volta tornata a casa, non riuscirà a prendersi cura di Kelly. Per questo, Liam e Hope decideranno di portare la bambina a casa con loro, in attesa che Steffy guarisca completamente. Steffy però, comincerà ad abusare di antidolorifici e ciò preoccuperà non poco Hope, la quale deciderà di non restituirle Kelly come promesso.

Steffy fatica a riprendersi dopo l'incidente con Bill

L'incidente in cui rimarrà coinvolta Steffy, porterà la giovane figlia di Ridge verso un periodo buio.

Nelle puntate di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5, i fan vedranno come Steffy faticherà a riprendersi, nascondendo ai familiari il fatto di soffrire di lancinanti dolori fisici. Sarà in questa occasione che farà la sua ricomparsa anche Thomas, il quale tornerà a Los Angeles per stare accanto alla sorella. I telespettatori faranno inoltre la conoscenza del dottor Finnegan, il giovane medico che si prenderà cura di Steffy dopo l'incidente e che ben presto prenderà il posto di Liam nel suo cuore. Sarà proprio il dottor Finn il primo a prescriverle degli antidolorifici per cercare di calmare i dolori.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Hope portano via Kelly a Steffy

In Beautiful, Steffy tornerà presto a casa per occuparsi di Kelly ma continuerà a soffrire di forti dolori fisici.

Con il passare del tempo, la ragazza diventerà dipendente dagli antidolorifici. Thomas se ne accorgerà e capirà che la sorella sta soffrendo anche per le sue recenti vicissitudini sentimentale con Liam. Quest'ultimo intanto, parlando con Hope, sarà preoccupato per la piccola Kelly e insieme decideranno di portare la bambina a casa con loro per un certo periodo, dando quindi modo a Steffy di guarire completamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo però, destabilizzerà ancor di più la figlia di Ridge che, ben presto, perderà il controllo a causa dell'abuso di farmaci.

Steffy si infuria quando Hope non le ridà Kelly

Dando uno sguardo alle anticipazioni, tutto precipiterà nel momento in cui Liam scoprirà un flacone di pasticche nascoste sotto i cuscini del divano, intuendo che Steffy ha una vera e propria dipendenza da farmaci.

Hope e Liam a questo punto, decideranno di tenere Kelly ancora a casa con loro. Steffy quindi, andrà su tutte le furie nel momento in cui Hope non le riconsegnerà la bambina come promesso in un primo tempo. Tra le due sorellastre andrà in scena uno scontro molto duro. Hope in seguito, parlerà della difficile situazione di Steffy anche con Finn il quale, ben presto, avrà conferma dei suoi sospetti: Steffy è diventata dipendente dagli antidolorifici. Con il passare delle puntate, si accenderà sempre di più lo scontro tra Steffy e Hope, con quest'ultima che riterrà la sorellastra non idonea ad occuparsi di Kelly. Riuscirà Steffy a ritrovare l'equilibrio e a riavere la figlioletta? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.