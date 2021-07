Il Paradiso delle Signore 6 tornerà su Rai 1 dopo la pausa estiva e i gossip e le indiscrezioni su quello che accadrà nella nuova stagione sono all'ordine del giorno. Giulia Vecchio, che ha interpretato il ruolo di Anna Imbriani nelle prime due edizioni della fiction, è tornata sul set e ha confermato il suo ritorno. Attraverso un post sul suo profilo social, infatti, l'attrice ha avvertito i suoi follower che, nelle prossime puntate, i telespettatori la potranno rivedere e, oltre a lei, ci sarà anche la figlia Irene. La Venere, però, non ha parlato di Quinto, non svelando se è previsto anche il suo ritorno a Milano.

Il Paradiso delle signore 6: Anna ritorna con Irene, incerta la presenza di Quinto

Le riprese delle puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore sono in corso e sul set ha fatto ritorno anche Giulia Vecchio. L'attrice che interpreta Anna Imbriani e che aveva lasciato il cast nella seconda stagione ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram nella quale si è mostrata con un look tipico degli anni '60, corredando lo scatto con la didascalia in inglese, con scritto: ''È ufficiale: Anna Imbriani è tornata al Paradiso''. Sotto al post della Venere sono stati scritti centinaia di commenti e, attraverso le domande dei fan e le risposte dell'attrice, si è capito che Anna farà ritorno a Milano con Irene, ma non ha fatto intendere nulla riguardo a Quinto.

Anna torna con Irene ne Il Paradiso delle signore 6, mistero su Quinto

La curiosità dei fan sul ritorno di Anna Imbriani nel cast de Il Paradiso delle signore 6 è stata tanta e, fra le domande dei follower di Giulia Vecchio, c'è stata una ragazza che ha chiesto all'attrice: ''E la bambina?". L'interprete della Venere ha risposto: "Pure!''.

Nel corso della seconda edizione della soap opera, infatti, la signorina Imbriani era rimasta incinta di una bambina, concepita in seguito all'inganno dell'ingegnere Massimo Riva, che in realtà era già sposato. Un'altra fan ha scritto sotto al post: ''E Quinto?'', ma in questo caso l'attrice non ha risposto, non facendo intendere se sia previsto anche il ritorno sul set del suo compagno.

Anna aveva lasciato Milano con Irene e Quinto ne Il Paradiso delle signore

Anna Imbriani, dopo aver partorito, aveva dovuto abbandonare Milano perché il padre di sua figlia e sua moglie, volevano portarle via Irene. La Venere del Paradiso aveva lasciato il capoluogo lombardo insieme a Quinto e a sua figlia, per ricominciare insieme una nuova vita. Nel corso delle tre edizioni successive, i protagonisti della soap Anna e Quinto non erano stati più menzionati, non facendo pertanto intendere che fine avessero fatto. Dalle risposte sotto al post di Giulia Vecchio, al momento, sembra quinti confermata solo la presenza di Anna Imbriani e Irene, ma non si sa cosa succederà a Quinto. Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, per scoprire se la Venere sarà una mamma single o se sarà ancora impegnata con Reggiani.