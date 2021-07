Continua l'appuntamento con le puntate di Love is in the air. La TV Soap, importata dalla Tuchia, sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Serkan ed Eda, interpretati rispettivamente da Kerem Bursin e Hande Ercel, grazie alla loro relazione, hanno portato passione e romanticismo nell'estate degli spettatori.

Le anticipazioni del 7 luglio non danno molte speranze riguardo a un'eventuale riappacificazione di Serkan ed Eda. Quest'ultima, infatti, senza le appropriate scuse si rifiuterà di perdonarlo. L'uomo, nel frattempo, cercherà di mitigare il dolore della madre per la perdita del figlio.

Alptekin avrà bisogno di una nuova segretaria e Ceren organizzerà una cena romantica per Engin e Piril.

Spoiler di Love is in the air del 7 luglio: Serkan conforterà sua madre

Nell'episodio che andrà in onda il 7 luglio su Canale 5, Serkan farà emergere il lato più dolce di sé. Comportandosi da figlio modello, starà accanto a sua madre e le offrirà tutto il suo supporto per spronarla ad affrontare la morte di suoi fratello. Ovviamente, si tratterà di una situazione molto delicata che riporterà in auge emozioni sepolte e ferite mai sanate.

Nel frattempo, Eda proverà ancora molta rabbia nei confronti di Serkan. L'uomo, infatti, nonostante sia consapevole dell'errore commesso, sarà troppo orgoglioso per ammetterlo davanti a lei e per chiederle scusa.

Trame del 7 luglio di Love is in the air: Eda non perdonerà Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Serkan accompagnerà Eda a lavoro. Cercherà di parlare con lei per sondare il terreno e per osservare gli atteggiamenti della ragazza, ma ella sarà irremovibile.

Eda manifesterà un forte disagio e sarà evidente che le accuse ricevute continueranno a pesare su di lei come un macigno.

Serkan, neanche davanti alla sua rivelazione, rivedrà la sua posizione.

Intanto, Ayfer avrà bisogno di aiuto per gestire le questioni burocratiche e finanziarie del vivaio. Sarà Figen a prendere in mano la situazione offrendole il suo aiuto.

Alptekin avrà bisogno di una nuova segretaria

I recenti spoiler di Love is in the air hanno sottolineato una curiosa dinamica che si creerà tra Aydan e Alptekin.

Quest'ultimo, per svolgere al meglio il suo lavoro, avrà bisogno di una nuova assistente che dovrà ricoprire i panni di segretaria. Aydan, però, travolta dalla gelosia, deciderà di non lasciare al marito la possibilità di scegliere. Sarà lei ad esaminare le candidature e a scartare tutti i curriculum che, secondo la sua opinione, saranno poco adatti al ruolo. Peccato, che tenderà ad eliminare solo le ragazze giovani e carine.

Alptekin, a questo punto, deciderà di riprendere il controllo e selezionerà la nuova segretaria tenendo in considerazione solo le sue qualità lavorative.

Intanto, Engin sarà determinato a fare breccia nel cuore di Piril. Chiederà consiglio a Ceren e quest'ultima lo aiuterà a organizzare una dolcissima cena solo per loro due.