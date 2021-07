La protagonista principale della soap opera turca Love is in the air nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, farà i conti con una lesione al cervello che colpirà in modo temporaneo la sua memoria. Eda Yildiz a seguito di un incidente nel bosco non avrà alcun ricordo dei momenti vissuti nei giorni precedenti. La fanciulla quindi subirà un vero e proprio shock e Serkan Bolat pur avendola lasciata si prenderà cura di lei, finendo però per farla sospettare.

Spoiler Love is in the air, episodi turchi: Eda crede di essere ancora fidanzata con Serkan dopo un incidente

Nel corso dei prossimi episodi dell’intrigante sceneggiato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, Serkan deciderà di mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Eda, non appena suo padre Alptekin gli dirà che i genitori della fanciulla hanno perso la vita a causa sua. L’architetto lascerà Yildiz, facendole credere di voler dedicare più tempo al lavoro: quest’ultima nonostante rimarrà spiazzata dal gesto di Bolat continuerà a essere una delle dipendenti della Art Life, visto che collaborerà al fianco di Efe Akman. Dopo aver fatto una corsa in fuoristrada insieme a Serkan, la fanciulla deciderà di passeggiare da sola nel bosco: durante il tragitto la studentessa cadrà in una buca.

I dipendenti dell’azienda si accorgeranno subito della sparizione di Eda, che per fortuna verrà soccorsa da Bolat.

Purtroppo a causa di una piccola commozione cerebrale causata dall’incidente, Yildiz non avrà ricordi degli ultimi giorni vissuti, ma soprattutto crederà che lei e Bolat siano ancora una coppia. Quest’ultimo non appena il medico consiglierà a Eda di fare il possibile per rimanere sveglia, deciderà di trascorrere con la stessa una notte nella casa estiva dei suoi familiari: l’obiettivo dell’architetto sarà quello di non far addormentare la fanciulla.

A sorpresa durante il viaggio Yildiz recupererà la memoria e non perderà tempo per invitare Bolat ad allontanarsi da lei.

Yildiz ha dei sospetti su Bolat dopo aver avuto diversi flashback

A questo punto Eda tramite diversi flashback intuirà di essersi potuta lasciare andare alla passione con Serkan qualche settimana prima: per ricordarsi come sono andate veramente le cose, la fanciulla si concentrerà su una frase pronunciata dall’architetto in auto prima che lei si ricordasse che non sono più fidanzati.

Scendendo nel dettaglio Yildiz sarà certa che Bolat abbia avuto un atteggiamento contraddittorio, per averle detto di voler stare sempre al suo fianco dopo la rottura. Infine Eda sarà sempre più sospettosa di Serkan, visto che arriverà a chiedersi se è stato sincero con lei quando l’ha lasciata.