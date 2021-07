Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air che i telespettatori avranno modo di vedere dal 12 al 16 luglio su Canale 5. Gli spoiler della serie tv turca raccontano che Eda Yildiz (Hande Ercel) sarà in procinto di lasciare Istanbul alla volta dell'Italia, se non accadesse un colpo di scena. Serkan Bolat rovinerà i piani della ragazza dopo aver capito di amarla.

Anticipazioni Love is in the air da lunedì 12 a venerdì 16 luglio

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 12 a venerdì 16 luglio in Italia raccontano che i rapporti tra Serkan (Kerem Bursin) e Ferit si deterioreranno sempre di più dopo alcuni problemi aziendali.

Selin apparirà molto a disagio in quanto farà fatica a comprendere i sentimenti che prova per i due uomini. Eda, a questo punto, inviterà i tre personaggi a trascorrere un po' di tempo nella casa di montagna per tentare di appianare le divergenze. In realtà, la fioraia e l'architetto avranno intenzione di convincere Selin a non sposare Ferit.

In questo frangente, la promessa sposa dichiarerà di essere disposta a tornare sui suoi passi solo se Bolat accettasse di concederle una seconda chance. Il giovane apparirà disorientato, tanto da chiedere consiglio ad Engin. Infine, Eda vedrà una discussione tra Ferit e Selin, tanto da entrare in crisi.

Serkan accusa un problema di salute

Nelle puntate 12-16 luglio della serie tv di Canale 5, Ayfer avrà notevoli problemi economici.

La zia di Eda, infatti, non avrà i soldi a disposizione per pagare le tasse universitarie per l'ultimo anno della nipote. La donna, a questo punto, cadrà nel panico, tanto da pregare Ceren di aiutarla. Proprio quest'ultima le consiglierà di mettersi in contatto con la nonna di Eda, invece di sottoscrivere un altro contratto con l'agenzia finanziaria.

Ma Ayfer non apparirà disposta a contattare la parente.

Intanto Serkan sarà costretto a stare a letto per un problema di salute. L'architetto in preda alla febbre inizierà a parlare nel sonno, tanto da pregare Eda di non lasciarlo e quindi non partire per l'Italia. La mattina seguente, Bolat non si ricorderà niente della notte appena passata.

Eda rinuncia a partire per l'Italia dopo la dichiarazione d'amore di Bolat

Eda, invece, avrà un incontro con Selin prima di abbandonare sia Serkan che la Turchia. A tal proposito, Bolat non si presenterà all'appuntamento con la fidanzata di Ferit per recarsi dalla fioraia, alla quale dichiarerà di essere innamorato di lei. Una dichiarazione d'amore che avrà l'esito sperato visto che l'Yildiz rimanderà il viaggio in Italia di due mesi.

Infine Alptekin confesserà ad Aydan che da giovane è stato coinvolto nella morte di due persone.