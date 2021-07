Cambia la programmazione estiva di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 5 luglio. A farne le spese, sarà in primis la serie televisiva Mr Wrong con protagonista Can Yaman che, in queste prime settimane di messa in onda, ha ottenuto dei discreti risultati d'ascolto ma non all'altezza di quelli registrati lo scorso anno da DayDreamer. Sta di fatto che, dal prossimo lunedì pomeriggio al posto della serie con l'attore sex symbol che fa sognare il pubblico italiano, arriverà una nuova Serie TV: trattasi di Brave and Beautiful, importata da Mediaset sempre dalla Turchia.

La serie tv Mr Wrong sospesa dal daytime di Canale 5

Nel dettaglio, il cambio programmazione attuato da Mediaset per la stagione estiva di Canale 5, riguarderà la serie tv Mr Wrong con Can Yaman.

Dal lunedì 5 luglio, per questa serie d'amore non ci sarà più spazio in daytime. I vertici del Biscione, infatti, hanno scelto di interrompere la messa in onda al pomeriggio e di proseguirla soltanto di sera.

Al posto di Can Yaman, nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, arriverà la nuova serie dal titolo Brave and Beautiful, che in patria ha ottenuto un buon successo dal punto di vista auditel e che adesso mirerà alla conquista degli spettatori italiani.

La serie sarà trasmessa dalle 14:45 alle 15:40 circa, dopodiché al termine di Brave and Beautiful andranno in onda i nuovi episodi di Love is in the air.

La sfida in prime time tra Mr Wrong e Italia-Spagna

Niente da fare, quindi, per Mr Wrong con Can Yaman che proseguirà la sua messa in onda in prime time, ma anche in questo caso ci sarà un cambio programmazione.

Fino ad oggi, infatti, le puntate serali della serie sono state trasmesse sempre di lunedì sera ma dalla prossima settimana si sposteranno al martedì.

Questo vuol dire che, il prossimo appuntamento con la serie turca andrà in onda il 6 luglio in prime time su Canale 5 e dovrà sfidarsi contro la partita della Nazionale italiana, valida per gli Europei 2021.

Il prossimo martedì, in prime time su Rai 1 andrà in onda l'attesissima semifinale tra Spagna e Italia e su Canale 5 è in programma un nuovo appuntamento con la serie turca.

Can Yaman sarà il nuovo Sandokan in televisione

Per Can Yaman, quindi, potrebbe esserci un vero e proprio tracollo dal punto di vista auditel, dato che la semifinale della Nazionale italiana è attesissima dai tifosi e potrebbe registrare un nuovo record assoluto dal punto di vista auditel.

Intanto, Can Yaman si prepara a debuttare nella sua prima serie televisiva italiana. L'attore turco, infatti, a breve comincerà le riprese della fiction Sandokan, la cui messa in onda sarebbe prevista nel corso del 2022 anche se al momento non si sa ancora quale rete televisiva o piattaforma streaming la manderà in onda.