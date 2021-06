Cambio programmazione in arrivo per la serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore, con protagonista Can Yaman. Per il mese di luglio, infatti, sono previste delle novità importanti legate alla messa in onda della serie turca che sta appassionando una platea di circa due milioni di spettatori al giorno. Novità importanti che riguarderanno sia il daytime, che la puntata speciale in prime time, dove è previsto un cambiamento legato al giorno di messa in onda su Canale 5.

Cambia la programmazione di Mr Wrong, la serie sospesa in daytime

Nel dettaglio, a partire da lunedì 5 luglio le puntate di Mr Wrong non andranno più in onda al pomeriggio.

In casa Mediaset, infatti, si è scelto di puntare su una nuova serie turca che debutterà proprio alle 14:45, andando a occupare la fascia oraria che in queste settimane è stata nelle mani di Can Yaman.

Trattasi di Brave and Beautiful, che sarà trasmessa in prima visione assoluta e che punterà a conquistare il cuore degli spettatori della rete ammiraglia del Biscione, proprio come è già successo in passato con altre serie importate dalla Turchia.

La serie con Can Yaman proseguirà solo di sera

Di conseguenza per Mr Wrong non ci sarà più spazio nella programmazione quotidiana di Canale 5, dato che alle 15:30 è confermato l'appuntamento con Love is in the air, che in queste settimane ha conquistato una media quotidiana del 17-18% di share.

Per continuare a seguire le avventure di Can Yaman gli spettatori dovranno seguire le puntate speciali trasmesse nel prime time di Canale 5 ma, anche in questo caso, sono previste delle novità.

Secondo quanto apprende Blasting News, dal prossimo 5 luglio le puntate di Mr Wrong con Can Yaman cambieranno giorno di programmazione e non andranno più in onda di lunedì.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in prime time ci sarà un cambio palinsesto per Mr Wrong

Questo perché Temptation Island, dalla seconda puntata in poi, abbandonerà il mercoledì per traslocare al lunedì sera.

Di conseguenza il reality show condotto da Filippo Bisciglia andrà a occupare la fascia oraria e il giorno di messa in onda di Mr Wrong - Lezioni d'amore che, a sua volta, passerà al martedì sera.

Ricapitolando: dal 6 luglio in poi le nuove puntate della serie turca con Can Yaman saranno trasmesse sempre di martedì sera e non ci sarà più l'appuntamento in daytime.

Intanto Can Yaman si prepara ad affrontare la nuova sfida che lo vedrà protagonista sul piccolo schermo e che porta il nome di Sandokan. La serie, che venne portata al successo da Kabir Bedi, sarà riproposta in una veste del tutto nuova e il protagonista sarà proprio l'attore turco che ha fatto perdere la testa a milioni di telespettatrici italiane.