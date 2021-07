Grandi colpi di scena nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2021, in programma questo lunedì 19 luglio su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà il fidanzato Alessandro, protagonista del reality show delle tentazioni assieme alla sua fidanzata Jessica. Il rapporto tra i due sta mostrando un bel po' di crepe nel corso di questo viaggio nei sentimenti all'interno del villaggio delle tentazioni e, il colpo di scena finale, arriverà durante il prossimo appuntamento, quando Alessandro si isolerà assieme ad una delle tentatrici di questa edizione e non si esclude così l'ipotesi tradimento.

Alessandro si apparta con la tentatrice: anticipazioni Temptation Island

Nel dettaglio, gli spoiler della quarta puntata di Temptation Island 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alla coppia composta da Jessica e Alessandro.

In particolar modo, il ragazzo si lascerà andare sempre più all'interno del villaggio delle tentazioni con la single tentatrice Carlotta, con la quale vivrà dei momenti che non renderanno per niente felice Jessica, la quale si ritroverà a dover fare i conti con delle immagini del suo fidanzato, che la lasceranno profondamente turbata e al tempo stesso amareggiata.

Alessandro si isola con la single Carlotta

Alessandro, dopo aver trascorso una serata in compagnia della tentatrice, si proporrà di accompagnarla in camera all'interno del residence dove vivono le single protagoniste del reality show Mediaset e dove è ben noto che non ci sono le telecamere.

I due, quindi, si apparteranno insieme all'interno dell'ala del villaggio dove non possono essere ripresi dalle telecamere di Temptation Island.

"Non ci sono le telecamere qua, vero? Via il microfono", dice subito Alessandro dopo essersi appurato del fatto che lui e Carlotta, in quel momento, non fossero ripresi dalle telecamere del programma e di conseguenza si sarebbe potuto lasciare andare con la single, senza esitazioni.

Alessandro potrebbe aver tradito la fidanzata a Temptation Island

I due, poi, si lasceranno andare ad una serie di battutine maliziose che non faranno altro che peggiorare la situazione tra Alessandro e la sua fidanzata.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation island 2021, rivelano che Jessica verrà messa al corrente da Filippo Bisciglia di quello che è accaduto all'interno del villaggio e del fatto che il suo fidanzato si sia isolato con la single Carlotta.

La reazione della fidanzata, dallo sguardo, non sarà affatto delle miglioro. Cosa è successo a questo punto nel momento in cui Alessandro e la single sono rimasti insieme nel villaggio senza telecamere? Il fidanzato si è lasciato andare al tradimento? Lo scopriremo nel corso della quarta puntata in onda su Canale 5.