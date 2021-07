Nella puntata di Love is in the air, in onda il giovedì 22 luglio su Canale 5 alle 15:30, arriverà il giorno delle nozze tra Selin e Ferit. Quest'ultimo però, proprio nel momento in cui dovrà pronunciare il fatidico "sì", deciderà di ripensarci e lascerà Selin sull'altare, proprio davanti a parenti e amici che rimarranno sconvolti dalla vicenda.

Selin umiliata da Ferit: viene lasciata il giorno delle nozze

Per Selin e Ferit arriverà il giorno del tanto atteso matrimonio, che verrà celebrato davanti a parenti e amici (ovviamente saranno presenti anche Eda e Serkan).

Sarà una cerimonia civile e i due si ritroveranno davanti al celebrante per pronunciare il fatidico "sì", ma qualcosa andrà storto.

Infatti Ferit farà un passo indietro e non se la sentirà di sposarla, così abbandonerà Selin sull'altare davanti a tutti. La ragazza, umiliata, deciderà di scappare via.

Serkan ed Eda rivelano la loro storia a parenti e amici

Intanto Eda e Serkan decideranno di non mantenere più la loro relazione segreta e di rivelarla alla famiglia. In realtà Aydan e Alptekin intuiranno che tra loro c'è qualcosa, visto che quest'ultimo gli ha visti (di nascosto) molto intimi dopo la celebrazione del matrimonio di Selin finita bruscamente.

I due rientreranno a casa ed Eda non riuscirà a rivelare la sua storia d'amore con Serkan alla zia, ma la dirà a Melo, Ceren e Fifi, che saranno molto felici per le vicissitudini amorose dell'amica.

Stessa cosa farà Serkan con Aydan e Alptekin.

Efe Akman nuovo acquirente delle azioni della holding dei Bolat

Selin, il giorno seguente alla fine inaspettata del suo fidanzamento con Ferit, dovrà affrontarne tutte le conseguenze. La donna infatti, per allontanarsi da Serkan e stare più accanto al futuro marito, prima delle nozze ha venduto il suo 45% di azioni a Efe Akman, tenendo per sé il 5%.

Ora non resterà che dire tutto a Serkan e, rispetto alle aspettative, l'architetto non se la prenderà, anzi, le dirà che alla fine è giusto che lei si faccia la sua vita.

L'infarto di Alptekin

Successivamente Alptekin, visto che capirà che le cose tra Eda e Serkan stanno procedendo in maniera celere, si deciderà a raccontare al figlio che la morte dei genitori della ragazza è avvenuta a causa di un suo progetto che, anni addietro, ha dato in appalto.

Il confronto, però, prenderà una piega diversa e i due si ritroveranno a discutere per lavoro e quando Alptekin proverà a raccontare la vicenda al figlio si sentirà male. Avrà un infarto e verrà condotto con urgenza in ospedale. Per fortuna tutto andrà per il meglio, l'uomo non subirà gravi conseguenze e deciderà di passare, momentaneamente, la guida della holding a Serkan.