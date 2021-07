Tra i protagonisti di Temptation Island ci sono anche Manuela e Stefano: lei ha scritto alla redazione dopo essere venuta a conoscenza di alcuni tradimenti da parte del compagno. Dopo il primo falò, la protagonista è scoppiata in lacrime. Manuela è arrivata alla conclusione che il suo fidanzato non la ami abbastanza, altrimenti non avrebbe certi atteggiamenti.

Lo sfogo di Manuela

La coppia è partita in quarta: già nel video di presentazione, Manuela e Stefano sono stati protagonisti di un botta e risposta. Scendendo nel dettaglio, lui ha lamentato che la sua compagna non dica mai di dormire da lui e non vuole mai uscire insieme.

Dal canto suo, Manuela ha ammesso di provare vergogna perché tutti sapevano dei tradimenti ai suoi danni.

Dopo il primo falò, Manuela ha visto il suo fidanzato avere degli atteggiamenti complici con le tentatrici. Stanca di vedere Stefano comportarsi in quel modo, ha sbottato: "Questo individuo ha la capacità di farmi sentire orrenda". Inoltre, la protagonista di Temptation ha chiosato: "Mi fa sentire inferiore a tutte". Secondo Manuela, il suo uomo non la ama abbastanza altrimenti non si comporterebbe in quel modo.

Stefano: 'Ora la faccio piangere'

Stefano ha avuto la possibilità di vedere alcuni video di Manuela. La ragazza parlando con la redazione ha avuto un duro sfogo. Secondo la protagonista, il suo uomo non è in grado di fare tutto quello che fanno gli altri: non sa aprire le finestre appena sveglio e non va neanche a gettare l'immondizia come fanno tutti gli uomini per aiutare le loro compagne.

Inoltre, la donna ha ammesso di sentirsi denigrata perché Stefano spesso le dice di sapere fare solo la casalinga.

Dopo avere visto il video di Manuela, il diretto interessato ha perso le staffe. Stefano ha riferito che tutto quello che Manuela ha imparato a fare, tolte le faccende domestiche, è stato merito suo. Nel vedere la sua donna molto vicina ad uno dei single, Stefano ha tagliato corto: "Ora ti faccio vedere io, la faccio piangere".

Lei ha scritto al programma

Manuela ha deciso di scrivere a Temptation Island: l'intento della protagonista è quello di capire se la relazione con Stefano può avere o meno un futuro. La diretta interessata ha spiegato di essere venuta a conoscenza di un secondo telefono cellulare di Stefano, in cui all'interno ha trovato numerose chat e foto scambiate con altre donne.

Manuela non ha avuto alcun dubbio: "Erano prove inequivocabili di tradimenti". A tale proposito, la protagonista ha ammesso di esserci passata sopra, ma questa è l'ultima possibilità che darà al suo compagno. Dunque, se Stefano non dimostrerà di essere realmente cambiato, Manuela potrebbe interrompere la storia.