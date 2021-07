Nella puntata 43 di Sen Çal Kapımı, andata in onda su Fox Turchia il 30 giugno, Serkan ha fatto a sua figlia Kiraz il regalo che tanto desiderava: ha partecipato al suo compleanno e le ha rivelato di essere suo padre.

Kiraz vuole suo padre alla festa per il suo compleanno

Arriva il giorno del compleanno di Kiraz e la bambina vuole solo un regalo: il suo papà alla sua festa. La madre le dice che, purtroppo, il papà non può venire perché non sa dei festeggiamenti, ma la bambina non si arrende all'idea di non poterlo avere con lei. È mattina presto e la piccola Kiraz si dovrebbe preparare per festeggiare con i suoi cari, ma così non accade: sparisce e fa perdere le sue tracce.

Tutti gli invitati alla festa si prodigano a cercarla ed Eda decide di chiedere aiuto anche a Serkan, che corre subito da lei. Le ricerche non danno l'esito sperato, ma qualcuno potrebbe sapere dove si trova la bambina.

Can sa dove si trova Kiraz

Can, il figlio di Engin e Pırıl, sa dove si trova la sua amica. Prova anche a dirlo ai genitori, ma i due sono troppo presi dalle loro discussioni per ascoltarlo. La vicinanza tra i due bambini, però, porta Serkan a fare una chiacchierata con Can.

Il bambino gli svela che Kiraz è andata alla ricerca del suo papà, in quanto vorrebbe mandargli un messaggio. Lei sa che suo padre è un astronauta, così ha deciso di provare a raggiungerlo arrivando nel punto più alto di una collina che si trova vicino a casa sua.

Serkan va a cercarla e la trova in quel luogo con in mano un palloncino e un biglietto in cui annuncia al suo papà che oggi è il suo compleanno. Vuole legare il biglietto al palloncino e farlo volare in aria, così magari potrebbe riuscire a comunicare con suo padre.

Serkan riporta Kiraz a casa

Dopo aver rilasciato il palloncino, Serkan accompagna Kiraz a casa, dove viene accolta a braccia aperte da una Eda preoccupata più che mai.

È la stessa bimba a raccontare che è stato l'architetto ad accompagnarla a casa, dicendole però che non avrebbe potuto partecipare alla sua festa.

Intanto iniziano i festeggiamenti, dove la bambina riceve ben due torte di compleanno: una preparata da Melo e l'altra portata dalla nonna Aydan. La bambina, però, si rifiuta di soffiare le candeline: lo farà solo se alla sua festa arriverà il suo papà.

Serkan e la sorpresa a Kiraz

Eda prova a convincerla dicendole che suo padre vorrebbe essere presente, ma che purtroppo non può, ma a quel punto arriverà una bella sorpresa.

Sotto gli occhi commossi di tutti i presenti, alla festa giungerà Serkan vestito da astronauta. La bambina quando lo vedrà gli dirà "papà" e l'architetto, dopo essersi tolto il casco, la saluterà dicendole: "Buon compleanno figlia mia".