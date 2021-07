Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono la prima coppia che si è detta addio nell'ultima edizione di Temptation Island. A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda della puntata, Valentina ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare dell'ormai ex fidanzato confessando: "Ho la sensazione che mi mancherà". Tra i due, a dispetto dei molti rumor, sembra che la rottura sia definitiva.

Tommaso tradisce Valentina, i due si dicono addio

Nella seconda puntata di Temptation Island, i telespettatori hanno assistito al primo addio di questa edizione.

Protagonisti la 40enne Valentina e il giovane compagno Tommaso. Quest'ultimo si è reso protagonista di un tradimento ai danni della fidanzata proprio a favore di telecamere. Il ragazzo infatti, si è gettato tra le braccia della single Giulia, arrivando a baciarla alla luce del sole. Il falò che ne è seguito, ha visto Valentina decidere di tornare a casa da sola e, a distanza di qualche giorno, proprio la donna ha rotto il silenzio sulla vicenda attraverso le pagine di Uomini e donne Magazine.

Valentina rompe il silenzio dopo l'addio a Tommaso: 'Mi mancherà'

Mentre si attende di sapere se tra Tommaso e la tentatrice Giulia nascerà qualcosa dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, Valentina Nulli Agusti ha rotto il silenzio e ha parlato per la prima volta di ciò che è accaduto nel reality dei sentimenti.

La donna, si è sfogata e, a proposito di Tommaso ha dichiarato: "Mi aveva travolta con l’irruenza del suo sentimento", aggiungendo: "Ho la sensazione che mi mancherà". Le sue parole dunque, sembrano smentire le voci che volevano Valentina e Tommaso di nuovo insieme dopo la fine delle riprese.

Nessun ritorno di fiamma tra Valentina e Tommy dopo Temptation 2021

La rottura tra Valentina e Tommaso sembra essere definitiva, visto che la 40enne ha precisato come la relazione tra lei e l'ex fidanzato, sia stata sempre problematica per via della gelosia insana di lui. A tal proposito la donna ha dichiarato: "La situazione tra me e Tommaso mi stava annientando", spiegando come lei non riuscisse più sopportare le liti causate dalla forte gelosia e possessività del giovane fidanzato.

Inevitabili le domande sul tradimento di Tommaso con la single Giulia, andato in onda nel corso della seconda puntata di Temptation Island. In riferimento a ciò e all'eventualità che Tommaso prosegui il flirt con la tentatrice al di fuori del programma, Valentina si è detta scettica: "Non penso che cercherà di avere con lei un legame profondo". Valentina avrà messo un punto definitivo sulla relazione con Tommaso? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda di tutte le puntate di Temptation 2021, visto che solo dopo la conclusione del reality, i protagonisti potranno tornare attivi sui social e aggiornare i fan sulla loro situazione sentimentale.