È esplosa la passione tra Manuela e Luciano dopo la partecipazione a Temptation Island 2021. La fidanzata, al termine del falò di confronto finale con il fidanzato Stefano, ha scelto di tornare dal single tentatore che aveva fatto breccia nel suo cuore e insieme hanno scelto di vivere questo nuovo percorso di vita insieme. I due, come hanno svelato durante lo speciale "un mese dopo", si stanno frequentando e si considerano fidanzati a tutti gli effetti. In queste ore, sui social, Luciano ha voluto rendere partecipi i suoi numerosi fan anche della prima sorpresa romantica, ricevuta in albergo da Manuela.

Manuela e Luciano innamorati dopo Temptation Island

Nel dettaglio, Manuela e Luciano al termine del loro percorso non si sono mai persi di vista e hanno confermato di stare insieme, ammettendo di avere molti progetti da voler realizzare in coppia.

Per Manuela, quindi, ormai Stefano sembra far parte soltanto del passato e la ragazza ha dimostrato di aver voltato definitivamente pagina e di voler andare avanti.

Luciano, in queste ultime ore sui social, si è sbilanciato molto nei confronti della nuova fidanzata.

Prima le ha dedicato una canzone d'amore poi ha postato delle stories in cui annunciava di essere in macchina, pronto a raggiungerla a Brindisi per poter trascorrere del tempo assieme e vederla.

La sorpresa di Manuela per Luciano dopo Temptation: 'Ho scelto te'

E poi ancora, sempre sul suo profilo Instagram, Luciano ha anche condiviso un post in cui ha pubblicato foto e video della prima sorpresa ricevuta da Manuela subito dopo la fine della loro esperienza nel villaggio di Temptation Island.

Lei ha organizzato una super sorpresa in albergo, con tanto di atmosfera romantica: candele accese, petali rossi sul letto e palloncini a forma di cuore, ognuno con una frase che Manuela ha dedicato al suo nuovo amore.

"Ti desidero tanto", "ho scelto te", "credo in te": sono queste alcune delle frasi d'amore che la giovane Manuela ha voluto dedicare a Luciano dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island, quando ormai aveva capito che il tentatore era riuscito a far breccia nel suo cuore.

Le parole di Manuela dopo lo schiaffo all'ex fidanzato Stefano al falò finale

Insomma tutto sta procedendo nel migliore dei modi e la stessa Manuela, sempre sui social, non ha perso tempo a pubblicare la prima foto di coppia con Luciano.

Ma, in queste ultime ore, Manuela ha dovuto difendersi anche dalle critiche che ha ricevuto dopo la scena dello schiaffo dato al suo fidanzato al falò finale.

La ragazza ha precisato di non essere una persona violenta e che, in casa, queste scene non si sono mai verificate nei confronti di Stefano.