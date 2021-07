Quando mancano poche settimane alla fine dell'edizione 2021 di Temptation Island, in rete circolano alcune indiscrezioni sulle coppie ancora in gioco, quelle che ancora non hanno affrontato il falò di confronto definitivo. Stando a una segnalazione che riportato Deianira Marzano su Instagram, Stefano Sirena e Manuela Carriero potrebbero essersi lasciati al termine dell'ultimo faccia a faccia davanti alle telecamere.

Gossip sul finale di una coppia di Temptation Island

Stefano e Manuela sono due protagonisti dell'edizione 2021 di Temptation Island: la coppia sta facendo discutere soprattutto per le esternazioni che vengono fatte davanti alle telecamere.

Se fino a ora non è ancora andata in onda la puntata dedicata al falò di confronto definitivo tra Carriero e Sirena, sul web c'è chi si dice già certo di come andrà a finire tra i due: basandosi su avvistamenti e Gossip più o meno attendibili, alcuni fan stanno ipotizzando l'epilogo che hanno avuto i pugliesi durante le registrazioni.

Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione che potrebbe anticipare la decisione che i fidanzati hanno preso al termine del loro ultimo faccia a faccia, quello che Filippo Bisciglia ha condotto ma che il pubblico di Canale 5 non ha ancora visto.

L'estate da single di un volto di Temptation Island

Come racconta Deianira nelle sue storie di Instagram, al rientro in Puglia Stefano è stato visto al mare in compagnia di alcuni amici.

Quella che si sta concedendo il protagonista di Temptation Island ai curiosi che l'hanno incontrato è sembrata una vacanza da single, e non solo perché Manuela non era con lui in spiaggia. Il gossip che sta serpeggiando sul web da qualche ora, dunque, sostiene che la coppia potrebbero essere "scoppiata" al termine del falò di confronto definitivo, quello che dev'essere ancora trasmesso su Canale 5 ma che è stato già registrato qualche settimana fa.

Sirena e Carriero, dunque, avrebbero deciso di tornare a casa separatamente, mettendo fine ad una storia d'amore che non è mai veramente decollata dopo che lei ha scoperto di essere stata tradita più volte. Ad allontanare ancora di più i pugliesi ci ha pensato Luciano, un tentatore che ha corteggiato la ragazza con dolcezza e costanza nel villaggio della Sardegna che ha ospitato tutti i protagonisti del reality-show per circa 21 giorni.

Attesa per la quarta puntata di Temptation Island

Per scoprire l'evoluzione che avrà il viaggio nei sentimenti di Stefano e Manuela, si dovrà attendere ancora qualche giorno. Lunedì 19 luglio, infatti, andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island, durante la quale ci sarà un falò di confronto anticipato. Gli spoiler che sono stati dati fino a oggi, informano i telespettatori del fatto che una delle quattro coppie ancora in gioco avrà un faccia a faccia definitivo, e non è da escludere che possa trattarsi proprio dei pugliesi Sirena e Carriero. La giovane, inoltre, sarà messa in difficoltà da una richiesta del suo single del cuore: Luciano chiederà a Manuela di scegliere tra la loro conoscenza e la tormentata storia d'amore con lo sportivo che l'ha ripetutamente tradita.

Le telecamere del reality riprenderanno la giovane in lacrime e indecisa sul da farsi, come se la vicinanza del bel tentatore abbia veramente minato le già vacillanti certezze della brindisina sul suo rapporto sentimentale. Il 2 agosto, invece, Filippo Bisciglia condurrà lo speciale dedicato al mese dopo la fine delle riprese: tutti i protagonisti racconteranno cosa è accaduto tra loro al rientro a casa dalla Sardegna.