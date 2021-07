In un'intervista rilasciata in questi giorni a Tv Sorrisi e Canzoni, l'autrice di Temptation Island Raffaella Mennoia ha svelato alcuni particolari inediti sul regolamento. In particolare ha informato i curiosi di alcune regole che le coppie e i single del cast devono rispettare finché non viene mandata in onda l'ultima puntata della stagione: mai farsi vedere insieme, non dare spoiler sulle registrazioni e non usare i social network fino alla fine del programma.

I retroscena sulle registrazioni di Temptation Island

L'edizione 2021 di Temptation Island è arrivata al suo giro di boa: lunedì 12 luglio è stata trasmessa la terza delle sei puntate di quest'anno, quella che ha visto Claudia e Ste lasciare insieme il programma dopo un tenero falò di confronto.

Altre quattro coppie del cast devono ancora portare a termine il loro viaggio nei sentimenti, quello che Filippo Bisciglia racconta tutte le settimane da quasi un mese a questa parte.

A svelare cosa accade dietro le quinte durante le registrazioni del format estivo di Canale 5 è stata una storica autrice. Raffaella Mennoia infatti, in una recente intervista, ha fatto sapere di aver incontrato oltre 120 coppie che aspiravano a partecipare al reality show (le richieste iniziali via mail sono state oltre 5.000).

Quando le è stato chiesto quali regole devono rispettare i protagonisti prima, durante e dopo la fine delle riprese in Sardegna, la redattrice ha detto: "Non devono dire di essere stati presi, anche se il problema è il dopo".

Le regole per i protagonisti di Temptation Island

In merito al contratto che firmano tutti i protagonisti del cast, coppie e single, Mennoia ha fatto sapere: "Non devono farsi vedere insieme fino alla messa in onda dell'ultima puntata. Stesso discorso vale se dovessero iniziare una storia con un tentatore".

"Sono blindatissimi", ha aggiunto Raffaella in merito alle regole che i volti di Temptation Island devono rispettare dopo la fine delle riprese in Sardegna.

Visto che il reality show viene trasmesso su Canale 5 per tutto il mese di luglio (e le registrazioni sono terminate a fine giugno), le coppie e i single hanno l'obbligo di sparire dai social network per circa un mese, ovvero finché non si conclude il racconto del loro viaggio nei sentimenti.

Dopo che Filippo Bisciglia ha informato i telespettatori di quello che è successo tra le sei coppie a un mese di distanza dal falò di confronto definitivo (ovvero se stanno ancora insieme, si sono lasciati oppure hanno avuto un ritorno di fiamma), si può finalmente tornare alla normalità.

Indiscrezioni sul dietro le quinte di Temptation Island

Raffaella Mennoia ha anche parlato del ruolo che ricopre Maria De Filippi nella produzione del reality show di Canale 5: la conduttrice si reca in Sardegna per assistere allo sbarco delle coppie, poi rientra a Roma da dove segue in diretta, ma da lontano, tutti i falò.

Quando le è stato chiesto cos'altro devono fare i protagonisti di Temptation Island se vogliono partecipare, l'autrice tv ha risposto: "Due giorni prima di entrare nel villaggio gli sequestriamo i cellulari, che vengono resi solo in aeroporto quando si torna a casa".

Per circa tre settimane, dunque, fidanzati e single del cast non possono usufruire del loro telefonino e dei profili social che gli permettono d'interagire con i fan.

Durante le registrazioni, infine, non possono esserci contatti di nessun tipo tra chi vive nei villaggi e il mondo esterno, compresi i cameraman che si aggirano all'interno dell'Is Morus Relais per riprendere i momenti salienti del viaggio nei sentimenti di tutti i protagonisti.