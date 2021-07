La terza puntata di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 luglio e c'è grande attesa per scoprire cosa succederà alle coppie rimaste nel villaggio in Sardegna. Nei minuti finali del secondo appuntamento, sono stati trasmessi alcuni spezzoni con le anticipazioni di quello che i telespettatori vedranno nella settimana successiva. Ste piangerà, facendosi consolare da una tentatrice, mentre la fidanzata Claudia arriverà a una conclusione. Nel frattempo, ci saranno anche novità per la coppia formata da Alessandro e Jessica.

Temptation Island, anticipazioni del 12 luglio: evoluzione nel rapporto di Claudia e Ste

Nella terza puntata di Temptation Island, Tommaso e Valentina non saranno più presenti, perché hanno lasciato il programma separati, dopo il tradimento da parte del ventunenne con la tentatrice Giulia e, pertanto, verranno trattate le vicende delle altre cinque coppie rimaste in gara. Nel video con le anticipazioni di quanto accadrà nel prossimo episodio del reality e, a tal proposito, Filippo Bisciglia ha anticipato: ''Ci sarà un'inaspettata evoluzione nel viaggio dei sentimenti di Claudia e Ste''.

Spoiler Temptation Island 12 luglio: Claudia arriva a una conclusione, Ste in lacrime

Nella puntata di Temptation Island che andrà in onda il 12 luglio, si scoprirà che Claudia si divertirà con un single, ballando con lui.

Nel frattempo, Ste, vedendo le immagini non la prenderà bene, al punto che, non appena uscirà dal pinnettu, si metterà a correre ma, al momento, non è chiaro se la sua corsa lo porterà a scavalcare le recinzioni, andando nel villaggio dove si trova la sua fidanzata o se si tratti solo di uno sfogo momentaneo. Nel frattempo, Claudia si confiderà con Filippo Bisciglia e gli dirà: ''Penso che io stia arrivando un po' anche alla conclusione''.

Nel terzo appuntamento del reality, Ste si metterà anche a piangere, facendosi consolare da una tentatrice.

Anticipazioni 12 luglio Temptation Island: Alessandro va via dal pinnettu

Come anticipato da Filippo Bisciglia, oltre ad essere trattate le vicende di Claudia e Ste, ci sarà spazio anche per le altre quattro coppie rimaste in gara.

Alessandro vedrà immagini che non gradirà, al punto che il fidanzato di Jessica si alzerà e non proseguirà la visione del video, lasciando il pinnettu. Anche Stefano vivrà un momento di sconforto per la sua relazione con Manuela e si siederà pensieroso sul letto. Non resta pertanto che attendere la serata di lunedì 12 luglio, per scoprire cosa accadrà nel villaggio in Sardegna e se ci sarà qualche falò che porterà qualche coppia a separarsi, come successo già a Tommaso e Valentina.