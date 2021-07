Grande attesa per la messa onda della seconda puntata di Temptation Island che verrà trasmessa lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Valentina sarà chiamata nel Pinnettu per visionare un filmato del fidanzato Tommaso. Stando alle indiscrezioni il 21enne potrebbe essere caduto in tentazione con una delle single del villaggio. Tra le novità anche un falò anticipato richiesto probabilmente da Claudia al fidanzato Ste.

Temptation 2021, Tommaso si apparta con una single

Dopo il successo della prima puntata, i fan di Temptation Island sono in trepidante attesa per la messa in onda del secondo appuntamento, previsto per lunedì 5 luglio a partire dalle 21:25 su Canale 5.

Dando uno sguardo alle anticipazioni pubblicate da Witty Tv, protagonista della seconda puntata sarà la coppia formata da Valentina e Tommaso. Quest'ultimo, come noto, si è fatto notare per la forte gelosia al limite della possessività e che tanti commenti ha suscitato tra gli utenti social. Per la coppia dunque, potrebbero esserci risvolti inaspettati. Da quanto emerge dai brevi filmati pubblicati, pare che Tommaso si sia appartato con una tentatrice. Il video incriminato verrà fatto vedere alla fidanzata nel Pinnettu.

Tommaso tradisce Valentina? Lei non ci crede

La 39enne Valentina dunque, nella seconda puntata, si troverà di fronte a immagini inaspettate riguardanti il suo giovane fidanzato.

Da quanto si apprende Tommaso, dopo essere stato da solo con una delle single, avrebbe esclamato di fronte agli altri fidanzati: "È successo un casino". Ciò fa supporre che Tommaso potrebbe aver tradito la fidanzata. Sarà proprio così? Dall'altro canto, Valentina sembrerebbe non credere a questa ipotesi, sostenendo invece che il fidanzato stia solo inscenando un tradimento per costringerla a richiedere un falò anticipato e tornare a casa il prima possibile.

Temptation, anticipazioni 5 luglio: un falò anticipato

In attesa di scoprire se Tommaso stia realmente mettendo in atto una messinscena, nel corso della prossima puntata di Temptation Island, una delle fidanzate chiederà un falò anticipato. Dagli spoiler sembra che si tratti di Claudia, la quale dopo aver visto alcuni filmati riguardanti il fidanzato, si infurierà e vorrà un confronto con lui.

La ragazza già nella prima puntata aveva destato scalpore confessando di non essere convinta del matrimonio, già programmato per il prossimo mese di agosto. Parole che avevano lasciato l'amaro in bocca al fidanzato Ste. Ora resta da capire se quest'ultimo accetterà di presentarsi al falò e che cosa succederà alla coppia. Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island.