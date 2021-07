Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati da qualche mese e, recentemente, una donna ha pubblicato uno scatto abbracciata all'ex cavaliere di Uomini e donne. Sui social hanno iniziato a trapelare gossip e indiscrezioni in merito all'ipotetica nuova fiamma dell'ex concorrente di Temptation Island e Roberta, in una recente intervista, non ha voluto commentare la vicenda. Di Padua ha inoltre affermato di essere ancora single e di non essere ancora pronta per un nuovo amore.

Uomini e Donne, Roberta non commenta la presunta nuova fiamma di Riccardo

Roberta Di Padua ha sofferto dopo la fine della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri e, a tal proposito, ha dichiarato di sentirsi meglio al momento, affermando: ''Sono in una fase di ripresa, anche se a volte caratterizzata da alti e bassi. Ci sono momenti in cui la nostalgia ha la meglio sulla voglia di andare avanti''. Recentemente, sono trapelate in rete indiscrezioni riguardo ad un'ipotetica fiamma di Riccardo, a causa di una fotografia condivisa sui social in cui l'ex cavaliere di Uomini e Donne era abbracciato ad una donna. In merito alla presunta vicinanza di un'altra a Guarnieri, Roberta ha preferito non esprimere un commento, dichiarando: ''Preferirei passare alla prossima domanda''.

Roberta e Riccardo hanno avuto un confronto a Uomini e Donne

Roberta ha spiegato di aver mantenuto i contatti con tutti i suoi ex compagni e, pertanto, le sarebbe piaciuto avere un rapporto di amicizia anche con Riccardo. In merito all'eventualità di potersi riavvicinare a Guarnieri in veste di amica, Di Padua ha rivelato che, al momento, sarebbe troppo presto e, magari con il tempo potrebbero cambiare le cose.

L'ex dama di Uomini e Donne ha affermato: ''Mi dispiace molto non aver avuto un confronto oltre lo studio, in privato. La cosa che mi dispiace più di tutta la situazione è che il nostro è stato un rapporto irrisolto''.

Roberta è ancora single dopo la fine della storia con Riccardo

Roberta ha affermato di non avere più sentito Riccardo Guarnieri e di essere ancora single.

In questo momento, Di Padua ha detto di non avere né la voglia, né la testa di mettersi in gioco sentimentalmente con una nuova persona. A tal proposito, l'ex dama di Cassino ha confidato: ''Ho solo bisogno di stare bene in compagnia delle persone a me care, amiche e amici, e di svagare la testa senza pensare ad altro. Ho voglia di leggerezza''. Fra le amiche di Roberta, c'è Valentina Autiero, conosciuta nel dating show di Canale 5 e, in merito al loro rapporto, l'influencer ha confidato: ''È la cosa più bella in assoluto che mi ha dato Uomini e Donne. Lì non ho trovato l'amore, ma ho trovato lei''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Roberta e Riccardo riusciranno a riavvicinarsi e ad instaurare un rapporto di amicizia.