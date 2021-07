Arrivano le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, ambientata in un immaginario condominio chiamato Palazzo Palladini che in realtà è villa Volpicelli di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 5 al 9 luglio 2021, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sull'intervento a cui si sottoporrà Filippo, sulla sua conseguente amnesia, sull'allontanamento da Serena, sullo scontro fra Patrizio e Alberto e sul rimpianto di Silvia per aver lasciato Giancarlo.

Roberto assiste il figlio

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Marina si occuperà dei Cantieri, permettendo a Roberto di interessarsi esclusivamente a Filippo. Quest'ultimo, dopo essersi concesso una piccola follia, deciderà di sottoporsi all'intervento chirurgico che potrebbe salvargli la vita. L'operazione avrà luogo con successo, permettendo a Serena di tirare un sospiro di sollievo per la sorte del marito. Più tardi, lei e Roberto aspetteranno con ansia il risveglio di Filippo per accertarsi che stia bene come avevano predetto i medici. Poco dopo, però, l'uomo si sveglierà manifestando un'amnesia che non gli permetterà di ricordare gli ultimi dieci anni della sua vita. Resasi conto di ciò, Serena andrà su tutte le furie e chiederà spiegazioni ai medici che le consiglieranno di avere pazienza perché il problema potrebbe essere momentaneo.

Rossella ripensa a Patrizio

L'amnesia di Filippo turberà molto Rossella ma soprattutto Serena perché non potrà stare al fianco del marito nel corso della sua convalescenza. Rassegnata alla situazione, la donna cercherà di spiegare alla figlia Irene i motivi per cui non può incontrare suo padre. Nel frattempo, Patrizio si scontrerà con Alberto a palazzo Palladini iniziando a temere che l'uomo possa usare Clara per vendicarsi di lui.

Quello che il giovane non sa è che anche Rossella non ha reagito molto bene alla notizia della sua nuova storia d'amore. La giovane, infatti, dovrà fare i conti con i sentimenti che ancora prova per il suo ex e con gli atteggiamenti particolarmente polemici del professor Volpicelli all'ospedale. Stanca e amareggiata, Rossella riuscirà a sfogarsi con un inaspettato confidente che riuscirà a tranquillizzarla.

Jimmy rimarrà terrorizzato da un altro partecipante del campo scuola. Giulia dovrà fare i conti con quattro ragazzini molto svegli, rendendosi conto che Renato è un bravissimo nonno. Quest'ultimo, infatti, nonostante i dubbi, non ostacolerà Jimmy nel suo desiderio di volersi iscrivere ad un corso di danza estivo. Silvia rimpiangerà di aver chiuso la sua frequentazione con Giancarlo Todisco.