Sono numerose le vicende che investiranno i personaggi di Un posto al sole prossimamente. Le anticipazioni settimanali dal 12 al 16 luglio rivelano che la memoria di Filippo continuerà a latitare, l'uomo infatti non ricorderà che cosa gli è successo negli ultimi dieci anni. Tutta questa complicata situazione si riverserà su Serena e Roberto. La prima cercherà di aiutare il marito a ricordare, mentre il secondo si lascerà consolare da Marina.

Le cose si complicheranno ulteriormente quando la degenza di Filippo volgerà a conclusione e l'uomo potrà fare rientro a casa.

Sarà così che verrà a scoprire qualcosa che costringerà Serena a prendere una certa decisione. Intanto per Rossella giungerà il giorno della laurea, ma la ragazza non vorrà festeggiare il lieto evento. Ci penserà qualcun altro a organizzarle la festa. Mentre per Samuel arriverà il momento di fare i bagagli e lasciare la casa ad Alberto, Patrizio sarà deciso a rivelare ai quattro venti la sua storia con Clara, ma l'intervento di Raffaele potrebbe far cambiare prospettiva al ragazzo.

Anticipazioni Un posto al sole, Rossella si laurea

In seguito alle complicazioni spuntate al termine dell'operazione chirurgica subita, Filippo continuerà a non ricordare gli ultimi dieci anni della sua vita. Serena non si arrenderà e cercherà di sbloccare i ricordi del marito, ma ogni tentativo non sembrerà andare a buon fine.

Anche Ornella proverà ad aiutare Filippo e cercherà un modo efficace per raggiungere lo scopo.

Rossella, dopo tanto impegno, finalmente sarà in procinto di laurearsi, ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di festeggiare l'evento. Ci penserà qualcun altro a farle la sorpresa a sua insaputa e la festa potrebbe anche consentire a Michele e Silvia di ritrovarsi.

Bianca, intanto, chiederà scusa a Jimmy per averlo preso in giro.

Spoiler Un posto al sole, Filippo apprende qualcosa di inaspettato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Marina alle prese con i suoi impegni di lavoro. La donna proverà a consolare Roberto Ferri, affranto per l'amnesia del figlio, ma la vicenda rischierà di sfociare in qualcosa di inaspettato.

Archiviata la sua degenza in ospedale, finalmente Filippo farà rientro a casa e Serena farà il possibile per garantirgli serenità. Nonostante la meticolosa organizzazione della donna, un certo imprevisto sfuggirà alla sua attenzione, mandando in fumo ogni cosa. Nel dettaglio, Filippo verrà a sapere di essere un padre e questa scoperta manderà Serena in crisi dato che non avrà alcuna idea su come comportarsi. Non sapendo come gestire la situazione venutasi a creare, Serena dovrà comunque prendere una decisione. Ad ogni modo, i tentativi di Cirillo non funzioneranno affatto.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel in procinto di lasciare la casa ad Alberto

Del tutto stanco di nascondere la loro storia d'amore, Patrizio sarà determinato a rivelare ai quattro venti la sua relazione con Clara.

E mentre Raffaele chiederà al figlio di riflettere con attenzione sui sentimenti che prova per la madre di Federico, Franco insegnerà a Jimmy come difendersi dai bulletti. Infine, spazio anche a Samuel che nelle prossime vicende di Un posto al sole sarà in procinto di lasciare la casa ad Alberto.