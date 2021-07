Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la popolare soap opera nata da un'idea di Aurora Guerra. Gli spoiler delle nuove puntate provenienti direttamente dalla Spagna e che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5 si soffermano su Laura Alonso (Agnes Llobet), un nuovo volto del quartiere che farà molto discutere i fan italiani. In dettaglio, la domestica inizierà a provare un forte interesse per Felipe Alvarez Hermoso, arrivando a sognare di baciarlo appassionatamente.

Una vita spoiler: il passato di Laura

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione raccontano che Laura si farà notare per il suo strano comportamento.

In dettaglio, la nuova domestica di Genoveva (Clara Garrido) nasconderà ai padroni che utilizza i suoi soldi per curare sua sorella Lorenza, ricoverata in un ospedale specializzato per la sua grave disabilità. Il pubblico italiano, a questo punto, scoprirà che la parente ha disperatamente bisogno di essere operata per tornare a camminare. Un atteggiamento, che però verrà notato da Genoveva, messa sull'attenti dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia) che credeva di averla già notata in un altro luogo.

Per questo motivo, la Salmeron assumerà un detective privato per investigare sul passato di Laura. Dall'altro canto, la Alonso darà vita ad un doppio gioco teso a ingannare la darklady e conquistare Felipe.

La Alonso sogna di baciare appassionatamente Felipe

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Una vita, Laura informerà Felipe e il commissario Mendez che il coltello con il quale è stata uccisa Marcia Sampaio è stato lasciato da Santiago Becerra a Genoveva al termine di un violento litigio. Per questo motivo la Salmeron verrà incarcerata, mentre la domestica cercherà di tirare dalla sua parte l'avvocato, offrendogli il suo sostegno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ed ecco che i telespettatori vedranno la Alonso mentre sogna di baciare appassionatamente l'Alvarez Hermoso al termine di una giornata lavorativa.

Genoveva obbliga la domestica a collaborare con lei

In carcere, Genoveva apprenderà il passato di Laura, tanto da convocarla in prigione dove le ordinerà di collaborare con lei se non vuole avere dei grattacapi.

La Salmeron non sospetterà minimamente che dietro al suo arresto c'è lo zampino della domestica, che continuerà a portare avanti il suo doppio gioco.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi su questa nuova story-line ambientata ad Acacias, si ricorda che Una vita è in programma tutti i giorni dalle 14:10 su Canale 5, mentre le puntate perse possono essere riviste sul servizio Mediaset Play Infinity.