In Una vita, Maite finirà in carcere con l'accusa di aver sedotto la figlia minorenne di una lavandaia. Una falsa accusa dietro a cui ci sarà lo zampino di Felicia. Nel corso del soggiorno in prigione, la pittrice verrà picchiata da altre detenute che non vedranno di buon occhio il suo orientamento di genere. Felicia intanto, sarà disposta a far uscire Maite solo se la donna lascerà Acacias e Camino accetterà di sposare Ildefonso.

Maite finisce in carcere, Camino sospetta di Felicia

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Maite finirà in carcere con la falsa accusa di aver sedotto la figlia minorenne di una lavandaia.

Dietro a tutto questo ci sarà lo zampino di Felicia la quale però non ammetterà il suo coinvolgimento. Camino sarà disperata e lotterà con le unghie e con i denti pur di far liberare la sua amata, ritenendo che sia stata la madre a corrompere la lavandaia affinché denunciasse Maite. Ad Acacias nel frattempo, farà ritorno Armando, lo zio della pittrice, il quale si adopererà, con l'aiuto di Liberto, affinché la nipote venga scarcerata.

Una vita: Felicia detta le condizioni per il rilascio di Maite

Armando andrà a trovare Maite in carcere e verrà a sapere che la nipote ha intrecciato una relazione con Camino. Il diplomatico capirà subito che dietro la falsa denuncia c'è Felicia e pertanto cercherà di trovare un accordo con la ristoratrice.

Quest'ultima continuerà a negare il suo coinvolgimento e, in seguito, Armando si farà aiutare da Liberto. Felicia a questo punto, lascerà intendere di essere disposta ad intercedere per il rilascio di Maite a condizione che la pittrice lasci Acacias per sempre e che Camino accetti di sposare Ildefonso. Un vero e proprio ricatto quello di Pasamar al quale Maite non vorrà sottostare, visto che che non sarà disposta a rinunciare a Camino.

Maite viene pestata da alcune compagne di cella

In Una vita, il soggiorno in carcere della pittrice si farà sempre più duro. La donna infatti verrà picchiata da alcune compagne di cella che non accetteranno il suo orientamento sessuale. In seguito, Maite sembrerà sul punto di cedere al ricatto di Felicia ma un colloquio con Camino le farà cambiare idea.

La figlia di Felicia troverà inaspettatamente il supporto di Ildefonso, il quale dichiarerà che non sia giusto che Maite passi il resto della sua vita in carcere per la sua inclinazione. Pertanto Ildefonso si recherà dalla lavandaia e le offrirà del denaro per ritirare la denuncia. La donna accetterà e quindi per Maite potrebbero aprirsi le porte del carcere. Ci sarà un lieto fine per la pittrice? Per scoprirlo si dovranno attendere le prossime anticipazioni di Una vita.