Continua lo spazio dedicato alle novità su Una vita, la soap opera seguita da milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate che arrivano dalla Spagna annunciano una svolta nell'uccisione di Marcia. La deposizione di Laura Alonso davanti al commissario Mendez scagionerà Cesareo e porrà in arresto Genoveva Salmeron (Clara Garrido), la vera autrice dell'omicidio.

Una vita: Mendez arresta Cesareo per l'uccisione di Marcia

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve in televisione narrano brutte notizie per Genoveva.

Tutto accadrà con precisione quando la dark lady farà ricadere la colpa dell'uccisione di Marcia su Santiago, nel frattempo trasferitosi in Brasile per deviare i sospetti. Mendez, intanto, inizierà ad avere dei sospetti su Cesareo dopo essersi convinto dell'estraneità di Becerra nella tragedia.

Ed ecco che Salmeron racconterà al commissario che la brasiliana è stata uccisa in un luogo dove le donne di facili costumi si incontravano con i loro amanti. Per questo motivo, l'uomo rivolgerà i suoi sospetti su Cesareo, ipotizzando che avesse una storia con la brasiliana.

Alla fine, il vigilante verrà arrestato quando Mendez troverà una medaglietta di Sampaio tra i suoi oggetti personali.

La deposizione di Laura salva il vigilante e porta Genoveva in prigione

Durante i prossimi appuntamenti dello sceneggiato, Laura si rivelerà una pedina importante nello svolgimento della story-line. La domestica, infatti, informerà Felipe (Marc Parejo) di aver visto Genoveva e Santiago litigare furiosamente qualche giorno prima del decesso di Marcia.

In dettaglio, Alonso confesserà all'avvocato che Becerra aveva minacciato la dark lady con un coltello, oggetto che era rimasto in suo possesso. Alvarez Hermoso, a questo punto, capirà che Marcia è stata uccisa proprio con la medesima arma grazie anche ad una deposizione di Laura, che confermerà la versione davanti a Mendez.

Ma i guai per Genoveva non finiranno qui in quanto Cesareo crederà di averla vista aggirarsi ai Giardini del Principe completamente vestita di nero il giorno in cui Marcia è stata aggredita mortalmente. Per questo motivo, il vigilante verrà scarcerato grazie alla difesa di Felipe mentre Salmeron verrà portata in un istituto penitenziario. Al momento, la dark lady resterà all'oscuro del fatto che dietro al suo arresto si nasconda la mano di Laura, la sua domestica, che dimostrerà così di fare il doppio gioco.

La soap opera di Una vita è in programma tutti i giorni su Canale 5 e in diretta streaming o in versione on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".