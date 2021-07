Il tormentato Felipe dovrà guardarsi le spalle nelle nuove puntate di Una vita. Le anticipazioni raccontano che Genoveva gli renderà l'esistenza impossibile dopo che dovrà dare le dovute spiegazioni al processo per la morte di Marcia. L'avvocato non si darà pace e così deciderà di raggiungere Cuba per parlare con Santiago che, con astuzia, si è tolto dai piedi per non essere implicato nelle losche faccende della sua complice. Il tutto però prenderà una direzione diversa e Genoveva farà capire a Velasco, il suo fidato alleato, che l'unico modo per salvarsi sarà quello di eliminare per sempre Felipe, non prima di averlo fatto soffrire.

Anticipazioni di Una vita delle prossime puntate

L'arrivo di Laura dopo le dimissioni di Agustina sarà deleterio per Genoveva, che tanto verrà colpita piacevolmente dal suo carattere intraprendente. Sarà però proprio la nuova arrivata che la metterà nei guai, una volta che Santiago avrà fatto in tempo a fuggire a Cuba.

Felipe, deciso a dare giustizia alla povera Marcia, sarà sul punto fi partire per Cuba e localizzare Santiago Becerra. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che Genoveva lo supplicherà in ginocchio di ripensarci, certa che finirebbe in prigione.

Salmeron e Velasco si incontreranno in gran segreto per parlare degli ultimi avvenimenti. Entrambi concorderanno che l'unico modo per farla franca è quello di mettere Felipe fuori gioco per sempre.

Velasco ordina a Laura di uccidere Felipe

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva sarà terrorizzata dall'idea di passare il resto dei suoi giorni in carcere. La dark lady, inoltre, deve tenere a bada le intemperanze di Laura, ossessionata dal suo amore per l'avvocato.

Velasco agirà d'istinto e, dopo aver chiesto un incontro a Laura, la metterà davanti a un ultimatum: se non ucciderà Felipe, il segreto che nasconde nel suo passato verrà reso pubblico.

La cameriera di sentirà mancare la terra sotto i piedi.

Laura non avrà pace, i tormenti la assaliranno: come può uccidere l'uomo che ama?

Genoveva alla ricerca di Felipe, spoiler Una vita

Laura non avrà il coraggio di mettere in atto quanto ordinato da Velasco, ma sa di non avere altra scelta. Proverà così a pensare al modo meno doloroso per chiudere questa faccenda il prima possibile.

L'assenza prolungata di Felipe farà preoccupare Genoveva che, nonostante Javier tenti di fermarla, si metterà alla sua ricerca. Intanto, tutto è pronto per l'appello in tribunale. Salmeron verrà interrogata e Laura, ricattata da Velasco e dalla stessa Genoveva, cambierà la versione dei fatti a favore della sua spietata padrona. Alvarez Hermoso, giunto in tempo per la sentenza, giurerà vendetta all'odiata moglie.