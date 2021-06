Attenzione alla new entry di Una vita, Laura Alonso (Agnes Liobet), che diventerà l'incubo vivente di Felipe. La domestica che verrà assunta da Genoveva è un volto noto: l'attrice che la interpreta ha infatti dato il volto a Mencia ne Il Segreto.

Una vita, nuove puntate: l'idea perfida di Genoveva

Persino nel suo viaggio di nozze Genoveva avrà il tempo di pensare a come fare del male alle persone a lei vicine. Questa volta accadrà ad Agustina, già presa di mira da Ursula ai tempi che furono. La rabbia di Salmeron aumenterà esponenzialmente dopo aver letto la missiva creata ad arte dalla defunta Dicenta, che le farà credere che Agustina la disprezzi.

Genoveva penserà a un modo per liberarsi di Agustina lasciandola in mezzo a una strada e senza lavoro. Quando rientrerà dalla luna di miele, sottrarrà una cartella importante di un cliente di Felipe e la getterà nel cestino della spazzatura, facendo ricadere la colpa sulla povera domestica. L'avvocato però, accettando le sue scuse, non avrà nessuna intenzione di licenziarla, con grande disappunto della moglie.

L'incidente di Agustina e l'arrivo di Laura Alonso

Non sapendo come agire altrimenti, Salmeron verserà una copiosa quantità di cera sul pavimento. Agustina, ingenuamente, ci camminerà sopra cadendo rovinosamente. La poverina verrà subito soccorsa e visitata da un medico, che le ordinerà di stare a riposo per diverso tempo.

Le anticipazioni di Una vita rendono noto che Genoveva, trionfante, si metterà alla ricerca di una nuova domestica. Nessuna delle candidate farà colpo su di lei fino a quando non si presenterà Laura. La tenacia e la determinazione della giovane piaceranno a Genoveva che, commettendo un terribile errore di valutazione, la assumerà.

Laura, l'incubo di Felipe nelle prossime puntate di Una vita

Felipe non se la sentirà di abbandonare Agustina e così la assumerà come domestica per il suo studio di avvocato ricavato nel vecchio appartamento. Nella casa in cui vive con Genoveva invece, inizierà a prendere servizio Laura Alonso.

Come svelano gli spoiler di Una vita delle prossime puntate, il comportamento ambiguo di Laura insospettirà non poco Genoveva.

La domestica maturerà una vera ossessione per Felipe e macchinerà un piano per allontanarlo per sempre dalla moglie. La perfida Alonso darà credere a Genoveva di essere stata violentata dall'avvocato, sperando in una sua reazione.

Salmeron, come è facile immaginare, sarà fuori di sé e caccerà di casa Felipe; non solo: sporgerà denuncia contro di lui per abbandono del tetto coniugale. Laura però avrà intenzione di vendicarsi anche di Genoveva e la metterà nei guai chiamando la polizia con il fine di incastrarla per la morte di Marcia.