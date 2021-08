Le anticipazioni dei palinsesti Rai per la nuova stagione autunnale 2021, prevedere il ritorno di alcuni appuntamenti che ormai fanno parte della programmazione di Rai 1.

Uno di questi è quello con Domenica In condotto da Mara Venier, che si presenterà al pubblico con una serie di novità. Ma ci sarà spazio anche per il ritorno della soap opera Il Paradiso delle signore, giunta alla sesta stagione e già riconfermata anche per una settima stagione.

I palinsesti Rai della stagione tv autunno 2021: cambia Domenica In

Nel dettaglio, le anticipazioni dei palinsesti Rai per la nuova stagione tv 2021/2022 rivelano che nel daytime domenicale ci sarà spazio per il ritorno di Domenica In, la storica trasmissione del pomeriggio festivo condotta da Mara Venier.

Il programma, dopo il grande successo dell'edizione che si è conclusa quest'anno, seguito da una media di oltre tre milioni di spettatori in daytime, ritornerà in onda dal 19 settembre con le nuove puntate in rigorosa diretta.

Per questa nuova edizione, però, Domenica In avrà anche dei piccoli cambiamenti che sono stati annunciati alla presentazione dei palinsesti Rai.

Il contenitore domenicale, infatti, non punterà soltanto sulle interviste ai vari personaggi famosi che arriveranno in studio pronti a raccontarsi, ma ci sarà spazio anche per le storie della gente comune. Il pubblico di Domenica In, quindi, arriverà in studio pronto a raccontarsi al cospetto della "zia Mara" e a confrontarsi con lei su svariati tempi legati all'attualità del momento.

Francesca Fialdini tornerà nella domenica pomeriggio

Sempre nella domenica pomeriggio di Rai 1, è confermato anche il ritorno di Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini in onda come sempre da metà settembre.

Inoltre, le anticipazioni dei palinsesti Rai per la nuova stagione autunnale 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno della soap opera Il Paradiso delle signore 6, in onda come sempre nella fascia del daytime pomeridiano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle signore 6 confermata in daytime: anticipazioni palinsesti Rai autunno

L'appuntamento con le nuove puntate della soap riprenderà a partire dal prossimo lunedì 13 settembre: da diverse settimane gli attori sono sul set della serie e intanto è stata già confermata anche la settima stagione.

La messa in onda della soap, è prevista dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 circa, subito dopo l'appuntamento con il talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Per quanto riguarda, invece, la prima serata autunnale di Rai 1 è confermato lo show Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan, anche se cambierà la programmazione. Le due puntate evento del varietà andranno in onda di domenica sera e non più di sabato.