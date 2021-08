In questi giorni fa molto discutere sui social la fine dell'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due, si erano conosciuti durante l'ultima stagione del Grande Fratello Vip e sembrava essere nata una profonda amicizia.

Tommaso Zorzi ha però stupito i fan, in questi giorni, levando il "segui" su Instagram a Francesco Oppini che è intervenuto amareggiato sui suoi social.

Intanto anche Stefania Orlando, data la profonda amicizia che la lega entrambi dentro e fuori la casa e l'insistente richiesta da parte dei fan del trio, si è pronunciata sul tramonto del legame tra i due.

'Comunque anch'io ho voglia di unfollowera qualcuno', scrive su Instagram Stefania Orlando

"Comunque anch'io ho voglia di unfollowera qualcuno", la presentatrice ed ex partecipante dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è prima espressa con questa frase come didascalia di un video in costume pubblicato sul suo account Instagram.

Solo dopo, a causa dell'insistenza da parte dei fan, Stefania ha ammesso di non volersi schierare in affari che non le riguardano da vicino e che quindi non vuole prendere posizione da nessuna delle due parti.

Ma cosa è successo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi?

Subito dopo l'uscita fuori dalla casa del Grande Fratello, i due sembravano inseparabili tra feste, cene e passeggiate in giro per Milano.

Il milanese Tommaso Zorzi aveva incontrato la mamma di Oppini, Alba Parietti, con cui dalle immagini e i video su Instagram sembrava aver stretto un bel rapporto.

L'idillio tra i due sembra essersi incrinato a causa di un video di qualche anno fa, che riprendeva Francesco Oppini ridere all'utilizzo del termine 'ricc*ione'.

Ma sembra che Oppini non si sia limitato solo a questa espressione dispregiativa al mondo lgbtq, di cui Tommaso Zorzi fa parte.

È stato riportato alla luce anche un altro vecchio post, dove Oppini gioca in modo dispregiativo con il termine fr*ocio.

Francesco Oppini si è difeso mediante i suoi social dicendo: "Trovo surreale decontestualizzare e fare risultare reali, quelle frasi che per quanto infelici, sono state scritte più di otto anni fa".

Ma Tommaso Zorzi, che attualmente appare felice insieme al nuovo compagno Tommaso Stanzani, sembra non aver accettato le scuse dell'ex compagno del Grande Fratello Vip e decide di togliere il "segui" al suo profilo Instagram.

Tommaso Zorzi, poi, ha affermato: "Meglio che ognuno vada per la sua strada", chiarendo in modo definitivo l'intenzione di non voler riappacificare i rapporti con l'ex amico Francesco Oppini.

Il milanese, all'interno della Casa, aveva dichiarato di provare sentimenti più forti dell'amicizia nei confronti di Oppini che si era mostrato molto sensibile nei confronti di Zorzi, ma evidentemente in questi mesi le cose sono cambiate.