Milly Carlucci è pronta a tornare in onda su Rai 1 con Ballando con le Stelle 2021. Il celebre show quest'anno è in programma a partire dal mese di ottobre, come sempre al sabato sera.

Le novità non mancheranno e i primi retroscena sul cast del varietà rivelano che ci saranno dei sostanziali cambiamenti. Uno di questi riguarda l'addio di Raimondo Todaro allo show Rai, ma anche il possibile coinvolgimento di Alessandra Mussolini in una veste del tutto inedita dopo essere stata una delle concorrenti dello scorso anno.

Retroscena cast Ballando con le stelle 2021

Le prime anticipazioni su Ballando con le stelle 2021 riportano che il programma dovrebbe debuttare sabato 16 ottobre in prime time su Rai 1 anche se pare che il direttore di rete stia cercando di convincere la padrona di casa ad anticipare di una settimana il ritorno in video della trasmissione.

Anche quest'anno Milly Carlucci dovrà vedersela con la temuta concorrenza di Tu sì que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez.

A differenza di Ballando con le stelle, però, il programma di Canale 5 inizierà la sua corsa già il prossimo 18 settembre.

Alessandra Mussolini potrebbe ritornare

Tra le novità del programma di Milly Carlucci va segnalata l'uscita di scena del ballerino professionista Raimondo Todaro. Presente fin dalla prima edizione di Ballando con le stelle, Todaro ha annunciato sui social il suo addio alla trasmissione e sembra che Milly Carlucci non l'abbia presa bene.

Il danzatore infatti sarà nel cast di Amici 21, il talent-show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno andrà in onda da settembre su Canale 5.

In attesa di scoprire chi prenderà il posto di Raimondo nel cast del programma Rai, gli ultimi retroscena evidenziano che una delle new entry potrebbe essere Alessandra Mussolini, che lo scorso anno si era messa in gioco come concorrente, arrivando quasi sempre ai ferri corti con Selvaggia Lucarelli (confermata in giuria).

Morgan primo concorrente di Ballando 2021

Questa volta Alessandra Mussolini potrebbe ricoprire il ruolo di giurata del popolo e, quindi, andrebbe a fare un po' da contraltare ai commenti dei giudici di Ballando con le stelle.

Una presenza che potrebbe mettere un pizzico di pepe in più alla trasmissione e che, potenzialmente, potrebbe aprire delle nuove diatribe verbali con Selvaggia Lucarelli.

Per quanto riguarda, invece, i concorrenti di questa nuova edizione, al momento l'unico che ha confermato la sua presenza nel cast è stato il cantautore Morgan.