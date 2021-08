Barbara D'Urso torna a parlare dopo la chiusura delle sue trasmissioni su Canale 5. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022 è stato svelato che non ci sarebbe stato più spazio per Live - Non è la d'Urso, il talk show domenicale che la conduttrice ha presentato per svariate edizioni. Di giorno, invece, si è optato per la chiusura di Domenica Live dal dì di festa di Canale 5, per lasciare spazio a Verissimo. A proposito della chiusura di Live dalla prima serata, la d'Urso ha proposito che alla gente piaceva quel tipo di programma difendendo i contenuti e le scelte fatte.

La verità di Barbara d'Urso sul suo futuro a Mediaset dopo la chiusura di Live

Nel dettaglio, per la stagione tv 2021/2022, Live - Non è d'Urso non tornerà in prima serata su Canale 5.

La nuova domenica sera Mediaset sarà prettamente incentrata sull'intrattenimento e così, al posto di Barbara d'Urso, ci sarà spazio per Scherzi a parte condotto da Enrico Papi e successivamente per la nuova edizione di Alla Together Now con Michelle Hunziker.

Barbara d'Urso, però, in merito alla chiusura del suo talk show Live ci ha tenuto a precisare che il suo programma non è stato cancellato da Mediaset per via degli ascolti bassi, rimarcando a gran voce che al pubblico piaceva quel tipo di trasmissione.

'Ho alcuni detrattori', spiega Barbara d'Urso

La conduttrice ha dichiarato che le hanno fatto notare che c'è chi sostiene che sia stata ridimensionata a Mediaset per il "troppo trash" delle sue trasmissioni .

"A Live - Non è la d'Urso sono venuti per i faccia a faccia con me tutti, l'ex premier, i politici, i ministeri più importanti", ha detto la conduttrice aggiungendo poi che c'era una pagina dove ha cercato di portare grandi risultati all'azienda, seppur con un budget molto contenuto.

Chiude Live - Non è la d'Urso: la conduttrice difende il programma

"Ho fatto ciò che potevo e che tra l'altro piaceva alla gente. Quel rumore di fondo per cui Live ha chiuso perché non faceva ascolti, è falso", ha rimarcato a chiare lettere la conduttrice, difendendo così la sua trasmissione e anche i contenuti e le scelte fatte.

Sta di fatto che, dopo la chiusura di Live e Domenica Live, Barbara d'Urso è pronta a guardare al suo futuro professionale Mediaset per la stagione tv 2021/2022.

Dal prossimo 6 settembre tornerà al timone di Pomeriggio 5, che quest'anno sarà incentrato soprattutto sull'attualità, la cronaca e la politica.

La presentatrice partenopea ha poi svelato che è in fase di studio un nuovo programma di puro intrattenimento che segnerà il suo ritorno in prima serata su Canale 5.