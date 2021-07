Barbara D'Urso si gode le meritate vacanze estive dopo la lunga stagione televisiva, ma le "sue" inviate continuano ad essere in televisione. Questa mattina, su Canale 5, ha debuttato il nuovo programma mattutino dal titolo "Morning News", condotto da Simona Branchetti del Tg 5 e tra le inviate è apparsa anche Ilaria Dalle Palle, volto fisso del talk show condotto dalla d'Urso su Canale 5. L'inviata si è resa protagonista anche di una divertente gaffe che non è passata inosservata sui social, credendo di essere in collegamento proprio con Pomeriggio 5.

Nel dettaglio, al debutto della prima puntata di Morning News, il nuovo programma di informazione della mattinata estiva di Canale 5 che prenderà il posto di Mattino 5 fino ai primi di settembre, ha fatto il suo debutto anche l'inviata Ilaria Dalle Palle.

La giornalista, da anni ormai inviata di punta di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, si è resa protagonista di una gaffe involontaria.

La Dalle Palle era in collegamento da una spiaggia e, nel momento in cui ha preso la parola, ha esordio con un "buon pomeriggio", credendo di essere ancora nel talk show condotto da Barbara d'Urso.

Una gaffe durata pochi secondi, visto che subito dopo la giornalista si è prontamente corretta, augurando una "buona mattinata" ai telespettatori e alla conduttrice di Morning News, la quale ha sottolineato il fatto che fosse mattina.

Insomma, nonostante il cambio orario, sembrerebbe proprio che l'inviata del talk show Pomeriggio 5 sia ancora rimasta ferma alla trasmissione di Barbara d'Urso, che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5, seppur in una veste del tutto rinnovata.

Il programma, infatti, è stato riconfermato nel palinsesto feriale della rete ammiraglia Mediaset, ma ci saranno delle novità importanti legate alla durata e anche ai contenuti del talk show.

La Queen Ilary From the Balls che dice “buon pomeriggio” abituata a pomeriggio #MorningNews pic.twitter.com/dBi3ngzw75 — So.Cucu Alberto😜💕🎶 (@ilbreano) July 26, 2021

Cambiamenti a Pomeriggio 5: l'edizione 2021/2022 sarà rivoluzionata

Da questo settembre e per la prossima stagione tv 2021/2022, Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda in versione ridotta, dalle 17:45 alle 18:45 circa.

Un cambiamento che è stato annunciato da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset, dove ha svelato che quest'anno il programma sarà incentrato soprattutto sull'attualità e la cronaca nera.

Abolita, quindi, la parte di spettacolo e Gossip: la d'Urso sarà sola in studio e potrà contare sui collegamenti dei diversi inviati che saranno in giro per l'Italia pronti a raccontare quelli che saranno i fatti del giorno.