Sarà un autunno impegnativo per l'attore Roberto Farnesi, celebre al grande pubblico di Rai 1 per il ruolo di Umberto Guarnieri nella soap opera Il Paradiso delle Signore 6. In una recente intervista, Farnesi ha raccontato un po' quelle che saranno le novità in arrivo nella sua vita, non solo dal punto di vista professionale ma anche personale e familiare. L'attore di Umberto, infatti, diventerà padre per la prima volta: la sua compagnia Lucya è in dolce attesa di un bebè.

La rivelazione dell'attore di Umberto de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Farnesi in questi giorni si sta godendo delle giornate di relax assieme alla sua compagnia, approfittando della chiusura del set de Il Paradiso 6.

L'attore sta così coccolando la giovane Lucya che, a novembre, lo renderà padre per la prima volta di una bambina che probabilmente si chiamerà Mia o Margherita.

"Avere un figlio tutto mio è un sogno che si realizza", ha ammesso l'attore di Umberto aggiungendo che questo è sempre stato un suo grande desiderio anche se, fino a questo momento, non aveva mai incontrato la donna giusta.

"Lei è stata in grado di farmi mettere la testa a posto", ha aggiunto l'attore 52enne svelando che con Lucya ha ritrovato la serenità e la felicità di una volta.

Il ritorno di Farnesi nel cast de Il Paradiso 6

Insomma un autunno indimenticabile per Roberto Farnesi che tornerà anche a vestire i panni dell'amatissimo Umberto Guarnieri nel cast de Il Paradiso delle signore 6.

L'appuntamento con la soap opera riprenderà, in prima visione assoluta, a partire da lunedì 13 settembre, come sempre nella fascia oraria pomeridiana di Rai 1.

Anche questa volta, Umberto sarà al centro delle trame e delle dinamiche che si verranno a creare all'interno del celebre grande magazzino.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6

In particolar modo, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che ci sarà spazio per tutta la verità sul caso di Achille Ravasi.

Il giallo legato alla sparizione misteriosa del marito della contessa Adelaide, verrà finalmente risolto dopo mesi di misteri, sospetti e inganni.

Marcello, nel corso delle puntate finali della quinta stagione della soap, aveva puntato il dito contro Umberto, accusandolo di essere il responsabile della brutta fine di Ravasi.

Accuse che sono state rigettate al mittente da Guarnieri ma, a questo punto, soltanto negli episodi della sesta stagione, si scoprirà finalmente se Umberto è colpevole oppure no. Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide che, in questo nuovo capitolo, dovrà fare i conti con l'arrivo a Milano, del giovane nipote Marco Sant'Erasmo.