Gli attori de Il Paradiso delle Signore 6 continuano ad essere impegnati con le riprese delle nuove puntate che andranno in onda da settembre in poi su Rai 1. I colpi di scena non mancheranno e uno di questi avrà a che fare con il ritorno in scena di Cosimo Bergamini, marito della stilista Gabriella. L'uomo, al termine della quinta stagione aveva scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Parigi ma alla fine rimetterà piede di nuovo a Milano e ritroverà sua moglie. L'attore, in queste ore sui social, però ha postato una frase sibillina che non è passata inosservata ai tantissimi fan del Paradiso.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: ritorna Cosimo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che le riprese delle nuove puntate sono iniziate da diversi mesi, ma l'attore di Cosimo Bergamini è rientrato in scena soltanto nelle ultime settimane.

La sua presenza nel cast della soap opera, quindi, non sarà previsto a partire dal mese di settembre ma nei mesi a seguire, probabilmente durante il periodo natalizio.

Di sicuro, però, la sua presenza non passerà inosservata: lui e sua moglie, infatti, sono rimasti separati per svariati mesi e in questo periodo di tempo potrebbero essere successe molte cose.

La risposta dell'attore di Cosimo parlando di Gabriella

Gabriella, ad esempio, ha continuato a vivere e lavorare a Milano, città in cui si trova anche il suo ex fidanzato storico Salvatore, che non ha mai mollato la presa nei suoi confronti, sperando che prima o poi potesse esserci un ritorno di fiamma.

Sta di fatto che in queste ore, sui social, l'attore di Cosimo si è reso protagonista di un filmato realizzato in compagnia dell'attrice di Tina Amato, che tornerà in scena proprio nel corso della sesta stagione.

L'attrice di Tina chiede al giovane Bergamini che fine abbia fatto sua moglie e la risposta di Cosimo è stata: "Mia moglie se ne è andata è non ritorna più", riadattando così una strofa del celebre brano di Laura Pausini "La solitudine".

Cosa avrà voluto dire l'attore con questa frase? Possibile che i due coniugi si ritroveranno ad affrontare un nuovo periodo di crisi o addirittura che Gabriella possa aver scelto di trasferirsi o di chiudere la sua relazione con Cosimo?

Giuseppe smascherato: anticipazioni Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6, le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio anche per la confessione del clamoroso segreto di Giuseppe Amato.

Si scoprirà, infatti, che l'uomo durante il soggiorno in Germania, ha avuto un'amante la quale tornerà in città a Milano insieme alla loro bambina. Un durissimo colpo per Agnese, moglie di Giuseppe, la quale resterà a dir poco delusa e amareggiata dalle bugie di suo marito.