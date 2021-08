Tra le fiction Rai più amate degli ultimi anni vi è La compagnia del cigno, con protagonista Alessio Boni. Dopo il gran finale della seconda stagione i numerosi fan della serie, in onda sulla rete ammiraglia della televisione di Stato, sono ancora in attesa di scoprire cosa succederà in futuro e se la produzione tornerà in onda sul piccolo schermo. Al momento infatti, da parte della Rai, non ci sono state ancora conferme ufficiali, così come ha ribadito anche l'attore protagonista Alessio Boni.

Futuro incerto per la terza stagione de La compagnia del cigno su Rai 1

Nel dettaglio l'ultima stagione de La compagnia del cigno, trasmessa su Rai 1, si è conclusa con dei punti interrogativi, i quali facevano ben sperare ai fan un'ipotetica terza stagione.

Tuttavia complice anche il calo di ascolti registrato dalla seconda stagione, a distanza di mesi ormai dal gran finale, la Rai non si è sbilanciata su quello che sarà il destino della fiction.

A fare un po' di chiarezza è stato il protagonista Alessio Boni, che in una recente intervista a Ora ha ammesso che gli piacerebbe poter tornare sul set di questa fiction, anche se al momento non ci sono conferme.

'Mi piacerebbe', ammette Alessio Boni parlando de La compagnia del cigno 3

"Se ci sarà una terza stagione de La compagnia del cigno? Non si sa, vedremo, ma mi piacerebbe", ha ammesso Alessio Boni, aggiungendo poi che in questo periodo si sta dedicando al teatro e al cinema.

L'attore quindi, per il momento, non ha notizie certe sul futuro della fiction, motivo per il quale ha ripreso in mano gli impegni teatrali, dopo il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia.

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale sul futuro de La compagnia del cigno 3, la Rai si prepara alla nuova stagione televisiva autunnale 2021.

Le nuove fiction Rai dell'autunno 2021: ecco cosa andrà in onda da settembre

Anche quest'anno, nel periodo che va da settembre a dicembre, saranno tante le nuove fiction che animeranno la prima serata della rete ammiraglia.

Tra i vari titoli attesi spicca "Fino all'ultimo battito", una nuova serie in sei puntate che segnerà il debutto della coppia composta da Marco Bocci e Bianca Guaccero.

Grande attesa anche per la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, la fortunatissima Serie TV poliziesca con protagonista Alessandro Gassman, che andrà in onda da fine settembre in prime time su Rai 1.

Occhi puntati anche sul ritorno di Vanessa Scalera, alias Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Le puntate della seconda stagione saranno divise in due cicli e il primo sarà trasmesso a novembre mentre il secondo sarà in onda nel corso del 2022.