Da settembre nuovo cambio di palinsesti in casa Mediaset. La programmazione quotidiana di Canale 5 subirà delle modifiche e, a farne le spese, saranno le due soap che hanno debuttato questa estate in prima visione assoluta. Una di queste è Brave and Beautiful, la serie turca che ruota intorno alle vicende della coppia Cesur-Suhan, che sta ottenendo un buon successo dal punto di vista auditel. La soap, però, dal prossimo 13 settembre lascerà lo slot orario delle 14:45 e i fan, in queste ore, non hanno preso per niente bene la notizia del cambio programmazione in arrivo.

Cambio programmazione Canale 5 settembre 2021: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti del prossimo autunno 2021, rivelano che da lunedì 13 settembre tornerà in onda l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che anche quest'anno sarà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:15 circa.

Di conseguenza, il dating show dei sentimenti di Canale 5 occuperà la fascia oraria che questa estate è stata prima nelle mani di Can Yaman con Mr Wrong - Lezioni d'amore e successivamente affidata alla soap Brave and Beautiful, che settimana dopo settimana, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico.

Cosa ne sarà a questo punto della soap con protagonista la coppia Cesur-Suhan? E' questa la domanda che iniziano a farsi i numerosi fan di Brave and Beautiful, a poche settimane ormai dall'inizio della nuova stagione autunnale di Canale 5.

Uomini e donne ritorna al posto di Brave and Beautiful

Al momento, da parte di Mediaset non sono arrivate ancora notizie ufficiali su quello che sarà il destino della soap turca e quindi non si sa con esattezza se cambierà programmazione nel palinsesto feriale, se slitterà al weekend oppure se sarà sospesa per poi essere riproposta la prossima estate.

Tale clima di incertezza, però, non piace per nulla ai fan della soap turca e in moltissimi sui social stanno puntando il dito contro Mediaset, chiedendo addirittura di continuare a trasmetterla in prima serata su Canale 5.

La polemica dei fan di Brave and Beautiful

"Ogni volta la stessa storia, ma perché non fate il serale", ha chiesto un fan della soap turca che propone così di far proseguire Brave & Beautiful nella prestigiosa fascia di prima serata.

"Basta con Uomini e donne, Amici e GF: hanno stancato", sbotta ancora un altro fan contrario a questo cambio programmazione.

"Ogni anno la stessa cosa. Basta. Non se ne può più", ha sentenziato un altro fan della soap in riferimento al fatto che lo scorso anno, la medesima sorte era toccata anche alla soap DayDreamer con Can Yaman, inizialmente sospesa dal daytime per il ritorno di U&D.