È tempo di cambiamenti a Ballando con le Stelle 2021, il celebre show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda dal prossimo ottobre in prime time. La padrona di casa, in queste settimane, si sta dedicando non solo ai casting per la scelta dei prossimi concorrenti famosi che si metteranno in gioco, ma anche al reclutamento di nuovi ballerini professionisti. Quest'anno, infatti, lasceranno lo show ben tre volti noti della trasmissione del sabato sera Rai, tra cui Raimondo Todaro.

Retroscena Ballando con le stelle 2021: le novità del cast

Nel dettaglio Milly Carlucci, intervistata dal settimanale Di Più, ha confermato che quest'anno ci saranno dei cambiamenti significativi nel cast di Ballando con le stelle 2021, dato che ben tre ballerini professionisti saranno fuori dallo show.

Il primo è Raimondo Todaro, la cui uscita di scena ha scatenato accese polemiche.

La notizia del suo addio al programma di Rai 1, data da Todaro sui social, non è piaciuta per niente a Milly Carlucci, la quale non ha nascosto che avrebbe apprezzato molto di più un incontro di persona col ballerino, presente nel cast fin dalla prima edizione di Ballando con le stelle.

Todaro, che in queste settimane è stato dato tra le new entry della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha smentito queste voci, ammettendo che al momento non ci sarebbero trattative in corso con la produzione dello show di Canale 5.

Tre ballerini professionisti fuori dal cast di Ballando 2021

Sta di fatto che Milly Carlucci, dopo le polemiche e gli scontri social con il ballerino, ha fatto sapere di aver già voltato pagina e di essere proiettata al futuro.

"Todaro? Ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo", ha ammesso la padrona di casa dello show del sabato sera di Rai 1.

Tuttavia, Raimondo Todaro non sarà l'unico ballerino professionista che uscirà di scena dal cast di Ballando con le stelle 2021. Milly Carlucci, infatti, ha svelato un altro retroscena sullo show, rivelando che anche altre due ballerine non ritorneranno in studio a ottobre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ornella e Veera lasciano lo show di Rai 1

Trattasi di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi: entrambe le ballerine sono in dolce attesa e quindi non potranno essere in pista.

"Sono felicissima per Ornella e Veera", ha ammesso la conduttrice di Ballando con le stelle, la quale ha poi svelato che in queste settimane stanno procedendo i casting anche per la scelta dei nuovi ballerini professionisti.

"Nella vita si va avanti, l'importante è non perdere mai l'entusiasmo", ha ammesso la conduttrice, che starebbe corteggiando il campione olimpico Marcell Jacobs, per averlo come "ballerino per una notte".