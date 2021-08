Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 23 al 27 agosto 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. I riflettori saranno puntati in primis su Eda, la quale dopo aver scoperto tutta la drammatica verità sulla morte dei suoi genitori, deciderà di prendere in mano le redini della situazione. Un duro colpo anche per Serkan, il quale si ritroverà messo con le spalle al muro dopo che la sua amata scoprirà tutta la verità.

Eda scopre la verità sulla morte dei genitori: anticipazioni Love is in the air 23-27 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air dal 23 al 27 agosto 2021 rivelano che per Eda arriverà il momento della verità dei fatti.

La donna scoprirà come sono andate le cose in merito alla morte dei suoi genitori e quindi verrà a conoscenza anche della colpevolezza del padre di Serkan in tutta questa vicenda.

A quel punto il giovane Bolat, temendo di perdere per sempre la sua amata, le giurerà tutto il suo amore e le chiederà di non lasciarlo.

Intanto Eda, dopo aver affrontato e discusso a viso aperto con Alptekin, deciderà di andare dall'uomo che scelse i materiali per la costruzione di quella casa dove trovarono la morte la sua mamma e il suo papà.

Tale incontro avverrà al negozio di fiori di Ayfer e durante la disputa, Serkan non farà altro che appoggiare la tesi della sua amata.

E poi ancora nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in onda fino al 27 agosto 2021, Efe annuncerà anche la sua decisione di lasciare definitivamente la Turchia, per poter ritornare di nuovo in Italia.

Serkan ed Eda vittime dei tranelli di Selin

Al tempo stesso, però, farà presente che con la sua uscita di scena non venderà le sue azioni della Art Life: al suo posto, infatti, arriverà un'altra persona e questa cosa proprio non piacerà al giovane Bolat.

Intanto Serkan deciderà di dare appuntamento ad Eda per una serata insieme al ristorante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo le scriverà una lettera con tutte le indicazioni per raggiungerlo ma la perfida Selin entrerà in azione e rovinerà tutto.

Così, alla fine, Eda finirà per aspettare Serkan in un altro ristorante e in questo modo i due non si incontreranno mai.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Eda scriverà una lettera a sua zia, in cui la informerà della verità sulla morte dei genitori e della colpevolezza di Bolat senior.

A quel punto la donna, in lacrime, chiederà a sua nipote di prendere le distanze per sempre da Serkan e dalla sua famiglia: Eda a questo punto accetterà.

Eda si licenzia: anticipazioni Love is in the air 23-27 agosto

Le anticipazioni di Love is in the air al 27 agosto 2021, rivelano che così Eda si presenterà alla Art Life e annuncerà le sue dimissioni.

L'ennesimo duro colpo per il giovane architetto che proverà in tutti i modi a trattenere la sua amata, chiedendole di non andare via e di non lasciarlo da solo.

Questa volta, però, la decisione di Eda sembra essere irremovibile anche perché c'entra la promessa che ha fatto a sua zia e che intende rispettare.