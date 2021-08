Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, interpretata fra gli altri da Hande Ercel (Eda Yildiz), Kerem Bursin (Serkan Bolat), Melissa Dongel (Ceren Basar) e Neslihan Yeldan (Aydan Bolat). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia reciproca di Eda e Serkan, sulle macchinazioni di Efe e sulla rivelazione che il Bolat farà alla sua ex.

Eda è gelosa di Selin

Le nuove anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che, grazie ad un tè consigliato da Ayfer, Eda riuscirà a convincere Aydan ad uscire di casa. Più tardi, le due donne insieme a Seyfi si recheranno a casa di Serkan dove troveranno Selin. Dopo essersi ingelosita per aver trovato la sua rivale a casa del suo ex, Eda si concentrerà nell'organizzare un piano per costringere Efe a confessare le sue macchinazioni contro Serkan. Per prima cosa, la giovane inviterà il suo datore di lavoro a cena, facendo ascoltare tutte le loro conversazioni al Bolat tramite il cellulare nascosto. Nel corso dell'appuntamento, Eda approfitterà dell'occasione per far ingelosire il suo ex, flirtando con Efe.

Serkan si ubriaca

Nel tentativo di aiutare Eda e suo figlio a riconciliarsi, Aydan racconterà alla giovane che Serkan ha sempre avuto paura di essere abbandonato dalla persone che amava. Nel frattempo, quest'ultimo confiderà ad Engin di voler far pace con la Yildiz. I suoi propositi però falliranno costantemente a causa dell'ostinazione di Eda che si rifiuterà di parlargli.

Nel corso di un incontro con gli avvocati dei Kafescioglu, l'Art Life riuscirà a trovare un accordo in modo che l'immagine della azienda non ne risenta. Le ricette di Ayfer riscuoteranno molto successo sui social, mentre Efe comunicherà ad un interlocutore misterioso al telefono di aver scoperto che il figlio è morto a causa dei Bolat.

Aydan ritornerà a guidare dopo vent'anni, mentre Eda pubblicizzerà i piatti di sua zia nel corso di un evento di beneficenza a cui avrà il piacere di partecipare.

Serkan deciderà di rivelare ad Eda ciò che è successo ai suoi genitori tanti anni prima, per poi ubriacarsi e cambiare idea. Alla fine però trovare il coraggio di farlo lasciando la ragazza sotto shock. Dopo un primo momento di stupore, Eda deciderà di trascorrere del tempo insieme alle sue amiche Ceren, Melek e Figen in un cottage estivo. Efe si scuserà con la nonna di Eda, mostrando ai telespettatori l'identità del suo interlocutore misterioso.