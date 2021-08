Tante novità nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 5 all'11 settembre 2021. La storia d'amore tra Maja e Florian verrà messa in pericolo e il loro lungo peregrinare per guadagnarsi l'agognata felicità potrebbe rivelarsi inutili. A prendere una decisione definitiva sarà proprio il giovane, a fronte delle continue bugie che si sentirà raccontare. Nei pressi dell'hotel, Cornelius continuerà a spiare i movimenti di Maja, che non si accorgerà di nulla. Infine, Alfons interromperà l'idillio tra Max e Vanessa, sul punto di scambiarsi un tenero bacio.

Tempesta D'Amore, anticipazioni settimanali dal 5 all'11 settembre 2021

Nelle nuove puntate di Tempesta D'Amore, Florian nutrirà dei forti dubbi nei confronti della fidanzata Maja. Il giovane sarà certo che Christoph l'abbia portata dalla sua parte.

Messa alle strette, Maja sarà sul punto di confessare tutto a Florian, ma una telefonata di suo padre la fermerà appena in tempo: pare che sia sulle tracce del reale colpevole, ma arriverà in tempo?

Florian sarà ancora destabilizzato dalle bugie della fidanzata e così prenderà una sofferta decisione.

Florian lascia Maja

Sarà così che Florian, stanco delle continue menzogne della sua compagna, a malincuore romperà con lei. Peccato che non sia al corrente di come stanno realmente le cose.

Intanto, Vanessa accetterà di passare del tempo con Max, subito dopo aver fatto pace con Robert. La cosa non piacerà affatto al saggio Alfons.

Andrè, invece, proverà a rendersi utile dando una mano a Leentje nel concorso culinario. Chi non ha alcuna intenzione di parteciparvi è Robert, nonostante le insistenze di Cornelia e Werner.

Nei nuovi episodi settimanali di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4, Vanessa riceverà un invito da parte di Maximilian per una serata al cinema. Le cose non andranno come previsto.

A quanto pare, Vanessa vedrà da lontano Shirin e Maximilian in atteggiamenti confidenziali e così si sentirà pervadere dalla gelosia.

Deciderà quindi di seguirli, ritrovandosi con lui in una bufera di neve.

Max e Vanessa sul punto di baciarsi, spoiler Tempesta d'amore

Max e Vanessa, abbracciati dal tepore di una calda baita, saranno sul punto di baciarsi. Alfons arriverà nel momento sbagliato, interrompendo quel magico momento.

Cornelius inizierà ad aggirarsi con fare sospetto nei pressi dell'hotel. Il suo obiettivo è di scoprire quanto più possibile sulla figlia Maja.

Infine, nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 5 all'11 settembre su Rete 4, Erik manifesterà i suoi dubbi a Florian riguardo l'idea di spostare l'albero: quali sono le sue reali intenzioni?