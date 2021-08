Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito a Roma. Dopo una breve vacanza in Serbia, a Belgrado, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è rientrato nella sua abitazione nella capitale dove, ad attenderlo, c'erano numerosi regali che gli hanno lasciato le sue fan. Nella giornata di martedì 31 agosto, l'attore di Istanbul ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha mostrato alcuni medicinali, perché probabilmente non si sente in forma. Inoltre, vedendo la quantità di doni ricevuti in sua assenza, ha chiesto ironicamente supporto alle sue follower per aiutarlo a mettere in ordine i regali.

Can Yaman non è in forma: l'attore mostra le medicine

Dopo le notti di divertimento trascorse in Serbia e documentate sul suo profilo social, Can Yaman è ritornato dalle vacanze, ma con qualche problema di salute. L'attore turco, infatti, ha inserito uno scatto nelle sue storie Instagram nei quali erano presenti diversi medicinali, usati solitamente per curare febbre, raffreddore e sintomi influenzali. Can ha aggiunto una didascalia sotto alla fotografia, nella quale ha scritto l'espressione tipica romana, usata per farsi forza: ''Daje''. Oltre ad avere fatto intendere di non essere in forma, Yaman ha anche condiviso altri scatti, nei quali ha ripreso i regali che ha ricevuto dalle sue fan.

Can Yaman riceve regali dalle sue fan nella casa di Roma

Can Yaman è molto amato dal pubblico che lo segue con passione e, come spesso documentato sui social, l'attore di Istanbul riceve numerosi doni. Rientrato dalle vacanze, infatti, Can ha trovato gli oggetti che gli avevano lasciato le ragazze mentre era lontano per le vacanze e ha voluto ringraziarle con due storie Instagram: ''Tanta roba, vi ringrazio per i regali, si vede che vi sono mancato''.

Can Yaman chiede aiuto alle fan perché non si sente bene

L'attore di Istanbul è sempre riconoscente verso il pubblico che lo segue e gli fa i regali e non è la prima volta che Can ringrazia le sue fan. Anche il 31 agosto, infatti, il futuro Sandokan ha voluto scrivere parole di apprezzamento nei confronti di chi lo ama, affermando: ''Ragazze siete magnifiche, però dovreste darmi pure una mano per sistemarle, io sono un po' stanco''.

Grazie alle stories Instagram di Yaman nella quale ha pubblicato le medicine, sembrerebbe proprio che l'attore turco non stia bene. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire se Can Yaman tornerà in perfetta forma per andare a Venezia, dove il 5 settembre verrà premiato in occasione del Filming Italy Best Movie award.