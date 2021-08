Prende forma il cast di Uomini e donne 2021/2022, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda a partire dal prossimo 13 settembre. Le anticipazioni rivelano che tra i tronisti di questa nuova attesissima edizione ci sarà anche la giovane Roberta, che si è raccontata nel video di presentazione ufficiale realizzato per il programma Mediaset. Roberta ha svelato di aver perso suo padre a soli 14 anni e di aver imparato, solo col passare degli anni, a convivere con questo dolore.

La presentazione ufficiale di Roberta, nuova tronista di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che Roberta sarà una delle nuove troniste di questa edizione, pronta a mettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

Roberta ha ammesso di non essere una persona orgogliosa, al contrario, sa chiedere scusa e riconoscere i suoi errori.

"La mia famiglia è il mio punto di forza. Siamo io, mamma e le mie due sorelle", ha rivelato la giovane ragazza nel video di presentazione che sarà mostrato anche durante la prima puntata del programma, in onda da lunedì 13 settembre alle ore 14:45 circa.

Il passato di Roberta e il ricordo della morte di suo papà

"Ho perso papà all'età di 14 anni. All'inizio mi era chiusa in me stessa, non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno", ha svelato Roberta rivelando così un aneddoto doloroso della sua infanzia e aggiungendo che in un primo momento non è stato affatto facile per lei riuscire a gestire questa immensa perdita.

"Forse ero solo troppo piccola e c'ho messo del tempo a capire che dal dolore non possiamo sfuggire, ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita", ha chiosato Roberta.

Grazie ai sacrifici dei suoi genitori, e ai diversi lavoretti saltuari fatti nel corso degli anni, Roberta è riuscita a coronare il suo grande sogno: laurearsi in Lingua e Letterature straniere.

Sul trono di Uomini e donne arriva anche Matteo

Il ricordo più bello della sua vita, ha rivelato la nuova tronista di Uomini e donne, è la scena in cui sua mamma le ha "conferito" la corona di alloro sul capo, dopo aver conseguito la laurea. Un'emozione unica che Roberta porterà sempre con sé.

Oltre a Roberta, nel cast della prossima edizione del programma di Maria De Filippi ci sarà anche il giovane Matteo, originario di Roma.

Proveniente da una famiglia molto umile, Matteo ha ammesso di non sentirsi inferiore a nessuno e di fregarsene del giudizio della gente, al punto da definirsi una "testa calda", pronto a mettersi in gioco per cercare la sua vera anima gemella, con la quale condividere le gioie e le emozioni della vita.