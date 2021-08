Continua le appassionanti novità su Love is in the air, la Serie TV turca che ha riscontrato un discreto successo insieme a Brave and Beautiful su Canale 5. Le trame delle puntate provenienti dalla Turchia e in programma prossimamente in Italia svelano che Semiha Yildirim organizzerà un nuovo piano per rovinare la felicità di Eda Yildiz. Ebbene sì, la diabolica donna chiederà ad Aydan e Ayfer di sabotare le nozze di sua nipote con Serkan Bolat.

Anticipazioni Love is in the air: Eda chiede a Serkan di sposarla

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse a breve in televisione si soffermano sulla reazione di Semiha all'annuncio delle nozze di sua nipote con Serkan.

Scendendo nei dettagli, la donna arriverà a Istanbul con l'intenzione di vendicarsi dei Bolat, rei di aver provocato la morte del figlio. Per questo motivo, la Yildirim deciderà di far fallire l'Art Life qualora Eda non ponga fine alla relazione con Serkan.

Ma la fioraia dimostrerà di non riuscire a stare distante dall'architetto neanche quando Alptekin verrà arrestato e Balca ostacolerà la loro storia.

In una serata particolare, la ragazza passerà una notte di passione in compagnia di Serkan per poi partire con lui per la Francia, dove durante il viaggio gli proporrà di sposarsi dopo averlo messo al corrente del ricatto di Semiha. Ovviamente, quest'ultima perderà la ragione appreso della novità della nipote.

Semiha chiede ad Aydan e Ayfer di far saltare le nozze

Secondo gli spoiler dello sceneggiato si evince che il principe Seymen preferirà ritirarsi quando capirà che Eda è profondamente innamorata di Serkan. Semiha, a questo punto, cercherà di trovare un altro modo per rovinare l'esistenza di sua nipote e dell'architetto. Per fare ciò, la Yildirim deciderà di coinvolgere Aydan e Ayfer per far saltare le loro nozze.

In pratica, Semiha prometterà ad Aydan di rovinare i Bolat qualora Serkan ed Eda diventino marito e moglie. Non contenta, la signora convincerà sua figlia Ayfer a impedire alla nipote di sposare il figlio dell'uomo che ha rovinato la loro famiglia. All'inizio, Aydan e Ayfer accetteranno di collaborare con la Yildirim, se poi un'iniziativa dei futuri sposi non le facesse cambiare idea.

Bolat e Yildiz danno il nullaosta per il matrimonio grazie ad Alexander Zucco

Aydan e Ayfer organizzeranno un pranzo presso il ristorante Alexander Zucco per cercare di riportare Semiha alla ragione e convincerla che i sentimenti tra Eda e Serkan sono autentici. Qui, lo chef prenderà in mano la situazione, invitando le due suocere a lasciare libera la coppia di vivere il loro amore. Alla fine, la Bolat e la Yildiz daranno il nullaosta per il matrimonio di Eda e Serkan mentre Semiha riceverà l'ennesima sconfitta.