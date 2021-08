Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e donne, la cui messa in onda è in programma a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5. In questi giorni, però, sono cominciate le prime registrazioni ufficiali del dating show di Maria De Filippi, con la presentazione dei nuovi tronisti ufficiali. Saranno quattro i nuovi protagonisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella e tra questi vi è anche Matteo, 24 anni, originario di Roma, che si definisce una "testa calda".

Al via le registrazioni di Uomini e donne: Matteo uno dei nuovi tronisti ufficiale

Nel dettaglio, le anticipazioni ufficiali su Uomini e donne arrivate dal portale WittyTv, dove in queste ore è stato pubblicato il video di presentazione ufficiale del nuovo tronista di questa edizione 2021/2022.

Trattasi del giovane Matteo, 24 anni: arriva da Roma e definisce la sua famiglia "molto umile" ma ricca di amore. Matteo ha ammesso che in un primo momento della sua vita era una persona particolarmente timida, quasi si vergognava a parlare in pubblico e gli tremava sempre la voce. Col passare degli anni, però, ha lavorato su stesso ed ha cercato di modificare questo aspetto del suo carattere.

Oggi Matteo è una persona completamente differente, al punto da definirsi una "testa calda", nel video di presentazione realizzato per la sua partecipazione a Uomini e donne come nuovo tronista ufficiale.

'Sono diventato una testa calda', dice il nuovo tronista Matteo

"Crescendo sono cambiato, sono diventato una testa calda e non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno", ha ammesso Matteo, descrivendosi nel video che sarà poi mostrato in televisione e alle corteggiatrici che accetteranno di partecipare in trasmissione per conoscerlo meglio.

"Me ne frego del giudizio della gente, non mi sento inferiore a nessuno e non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno", ha proseguito ancora Matteo, dimostrando così di avere le idee molto chiare.

'Non mi apro facilmente', ammette il tronista di Uomini e donne

Al tempo stesso, però, il nuovo tronista non ha nascosto di voler partecipare a Uomini e donne perché sente la necessità di innamorarsi di nuovo e di poter avere al suo fianco, una persona con la quale condividere la vita insieme.

"Mi manca svegliarmi con affianco una persona per la quale provo un sentimento", ha dichiarato il nuovo tronista romano nel video di presentazione.

"Non mi apro facilmente non do subito confidenza ma se mi affeziono ti do tanto e se mi innamoro, è finita!", ha chiosato Matteo che con queste parole spera di riuscire ad attirare l'attenzione del maggior numero possibile di ragazze che chiameranno la redazione per conoscerlo.