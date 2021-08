L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole tornerà in onda nuovamente da lunedì 23 agosto, come sempre nella fascia dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni rivelano che si riprenderà il racconto delle vicende dei vari protagonisti di Palazzo Palladini e grande attenzione sarà data a quelle di Roberto Ferri, il dark man per eccellenza della soap opera. In queste ore, l'attore Riccardo Polizzy Carbonelli ha svelato dei retroscena sul suo personaggio, ammettendo che nelle nuove puntate della soap si ritroverà a vivere situazioni travolgenti.

Retroscena Un posto al sole: le parole dell'attore di Roberto Ferri

Nel dettaglio, dopo la pausa estiva di due settimane, l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole tornerà in onda da lunedì 23 agosto con la prima puntata della stagione 2021/2022 di questa edizione.

I colpi di scena non mancheranno e in particolar modo Roberto Ferri si ritroverà a dover fare i conti con la delicata vicenda di suo figlio Filippo, che dovrà fare i conti ancora con la perdita della memoria che renderà la sua vita complicata e impossibile da gestire.

A tal proposito, l'attore di Roberto Ferri, in una recente intervista, ha svelato alcuni retroscena su quello che succederà nel corso delle prossime puntate.

"Posso assicurare che le sorprese non mancheranno. Il mio personaggio vivrà delle situazioni travolgenti", ha ammesso l'attore di Roberto Ferri.

'Farà di tutto per aiutare Filippo', svela l'attore di Roberto

L'attore ha confermato che il suo personaggio si ritroverà a vivere una delicata situazione legata al rapporto con suo figlio Filippo, ancora alle prese con la perdita di memoria dopo l'incidente subito.

"Ferri mostrerà un nuovo attaccamento alla famiglia e farà di tutto per aiutare Filippo", ha ammesso ancora l'attore svelando questo retroscena legato alle puntate di Un posto al sole che andranno in onda tra fine agosto e settembre in televisione.

Ma non è finita qui, perché l'attore si è sbilanciato anche sul ruolo di Cristina, la figlia di Roberto Ferri che, col passare del tempo, porterà un po' di scompiglio nella vita di suo padre.

Alberto sorprende Clara: anticipazioni Un posto al sole

Insomma, la nuova stagione di Un posto al sole sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi fan che da settimane aspettano con trepidazione di vedere questi nuovi episodi in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap rivelano che un altro grande protagonista di questa stagione sarà Alberto Palladini, il quale tornerà ad essere presente nella vita della sua ex Clara.

Alberto, infatti, non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre la sua amata (attualmente fidanzata con Patrizio) e così deciderà di sorprenderla con una dichiarazione che non passerà inosservata.