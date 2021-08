La caporedattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, è tornata sui social dopo una pausa durata diverso tempo. La donna ha esordito annunciando che martedì 24 agosto verrà registrata la prima puntata del dating show pomeridiano.

Successivamente ha anche rivelato perché è stata assente dai social per tutto questo tempo. A quanto pare il suo amato cane Saki non sta bene, pertanto è stata costretta ad annullare le sue vacanze e a tornare a Roma per le dovute cure.

La data d'inizio delle registrazioni di Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne ripartiranno martedì 24 agosto.

In un primo momento un'indiscrezione aveva fatto intuire che sarebbero cominciate lunedì 23, ma alla fine non è stato così. La caporedattrice Raffaella Mennoia, infatti, ha confermato in modo ufficiale la data d'inizio e, secondo quanto emerso, verranno registrate due puntate, una martedì 24 e un'altra mercoledì 25 agosto. Con la ripresa del talk show pomeridiano è coinciso anche il ritorno di Raffaella Mennoia sui social, infatti si è assentata dal web per un po' di tempo. In molti potrebbero aver pensato che il motivo risiedesse nella specifica volontà di godersi questo periodo di vacanze senza l'ingerenza del mondo del web, ma in realtà non è stato così.

Il motivo dell'assenza di Raffaella Mennoia dai social

Il motivo dell'assenza della caporedattrice dai social risiede in un problema di salute del cagnolino Saki. Mennoia mostra spesso il suo amico a quattro zampe ai suoi fan, al punto da averlo reso la star indiscussa del suo account Instagram. Ebbene, a quanto pare il cagnolino ha avuto dei problemi di salute anche piuttosto seri.

Per tale ragione la donna ha sentito il bisogno di annullare tutte le vacanze che aveva in programma per poter curare al meglio il suo cane: "Ho interrotto la mia vacanza per tornare a Roma e farlo curare adeguatamente", aggiungendo "per Saki farei questo e oltre".

Il commovente messaggio per il piccolo Saki

A ogni modo, il rammarico più grande di Raffaella è che, malgrado le cure, il cagnolino non sembra essere guarito del tutto dal suo problema.

La collaboratrice di Maria De Filippi, infatti, ha concluso il suo post dicendo che non smetterà mai di restare al fianco dell'amico peloso, proprio come lui ha sempre fatto con lei, facendogli anche gli auguri più sinceri: "Forza tappo di sughero". Ovviamente il post social ha raccolto molti consensi, infatti sono arrivati tanti commenti d'incoraggiamento da parte di amici o semplici follower di Raffaella.