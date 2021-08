L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022, come sempre nell'access prime time di Rai 3. Tra i protagonisti continuerà ad esserci il perfido Roberto Ferri, interpretato dall'attore Riccardo Polizzy Carbonelli, che in questa nuova stagione si ritroverà protagonista di nuove dinamiche che lo vedranno sempre più coinvolto dal punto di vista familiare sia con Filippo che con Cristina.

Roberto Ferri al centro delle trame di Un posto al sole 2021/2022

A svelare qualche retroscena su quello che succederà al suo personaggio nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma quest'anno in tv, è stato proprio l'attore che veste i panni di Roberto Ferri.

Il perfido "dark man" della soap opera ambientata a Napoli, subirà dei cambiamenti e come ha svelato lo stesso Carbonelli, mostrerà un insolito attaccamento alla sua famiglia.

In particolar modo, sarà alle prese con la delicata vicenda riguardante suo figlio Filippo Sartori, che ha perso la memoria e farà fatica a ritrovarla nel corso degli episodi che andranno in onda, ma ci sarà spazio anche per le vicende di Cristina.

Il retroscena sul rapporto tra Roberto e Cristina

A tal proposito, parlando della figlia più piccola di Roberto, l'attore ha svelato che ben presto non mancheranno i problemi dovuti proprio alla ragazzina, la cui presenza non passerà affatto inosservata.

"La figlia piccola di Ferri, Cristina, crescendo porterà molto scompiglio in famiglia", ha ammesso l'attore svelando questo retroscena su quello che succederà nel corso delle nuove puntate della soap.

Insomma per Roberto Ferri, anche quest'anno, non mancheranno i colpi di scena e i momenti di grande adrenalina, che lo renderanno indubbiamente uno dei protagonisti indiscussi di Un posto al sole.

In attesa di scoprire cosa succederà nei dettagli, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre, rivelano che ci sarà spazio per una brutale aggressione ai danni di Susanna.

Anticipazioni Un posto al sole: Susanna vittima di una aggressione

La giovane donna verrà ritrovata in un mare di sangue dal suo ex fidanzato Niko, probabilmente dopo aver subito una brutale e spietata aggressione.

Un duro colpo per tutti i conoscenti di Susanna e per tutti i membri di Palazzo Palladini che resteranno a dir poco attoniti da questa notizia, che lascerà senza parole.

Ma chi ha fatto del male a Susanna e per quale motivo l'ha ridotta quasi in fin di vita? Una domanda che troverà risposta nel corso delle prossime puntate della soap e non si esclude che l'aggressore possa essere proprio uno degli abitanti del palazzo.

Continua il successo televisivo di Un posto al sole in tv

Una nuova storyline che saprà sicuramente tenere col fiato sospeso i numeri spettatori di Un posto al sole che, nel corso di questi anni, hanno decretato il successo della popolare soap.

Ogni sera, infatti, più di un milione e mezzo di Italiani, cena guardando le avventure dei protagonisti di Palazzo Palladini su Rai 3.

Un appuntamento che non delude mai le aspettative e che, nel corso delle varie stagioni televisive, ha permesso alla soap di ottenere anche diversi riconoscimenti e premi ambiti.

Riuscirà la soap a confermare il suo gradimento sul pubblico anche in questa nuova stagione tv 2021/2022? Le premesse, come preannunciano le trame, sembrano esserci tutte e ancora una volta Un posto al sole come Il Paradiso delle signore 6, si apprestano ad essere dei fiori all'occhiello nella programmazione televisiva Rai.