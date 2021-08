La fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset continua a essere occupata anche dalla serie televisiva di origini turche intitolata Brave and Beautiful, che dopo non essersi fermata per tutta l’estate prendendo il posto di Mr Wrong - Lezioni d’amore, a quanto pare non sparirà dal palinsesto quando tornerà la trasmissione Uomini e Donne. Neanche nella puntata che farà compagnia ai fan il 3 settembre 2021, mancheranno i colpi di scena.

Dalle anticipazioni si evince che Sühan Korludağ non avrà peli sulla lingua con il marito Cesur Alemdaroğlu, dopo aver letto la missiva scritta dal defunto Hasan.

Brave and Beautiful, episodio del 3 settembre: Cesur fa una scommessa con la moglie

Nel corso del 45^ episodio della soap di genere drammatico il cui titolo originale è Cesur ve Güzel, in programma su Canale 5 venerdì 3 settembre 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Sühan per merito del marito Cesur avrà tra le mani alcune parti che completano la missiva del defunto suocero Hasan: la fanciulla su richiesta del coraggioso uomo dovrà trovare l’ultimo pezzo mancante, che lo stesso crederà sia stato sicuramente nascosto da suo fratello Korhan (Erkan Avcı) nella propria dimora.

A questo punto Cesur prima di fare una scommessa con la moglie Sühan, la inviterà a dirgli se la lettera scritta dal suo compianto genitore le fa presumere che l’uomo si sia ucciso da solo: se tale presentimento troverà conferma, Cesur prometterà alla sua amata di rinunciare a far riesumare il cadavere del padre e portare avanti la sua spietata vendetta contro il potente suocero e proprietario terriero Tahsin (Tamer Levent).

Sühan esprime il suo parere a Cesur sulla lettera del suocero, Tahsin supportato da Mehmet e Huseyn

Sühan si vedrà costretta a essere sincera con il marito, nell’istante in cui interpreterà le parole scritte dal suo defunto suocero come un addio: la ragazza a questo punto suggerirà a Cesur di non fare alcun passo indietro.

Nel contempo Huseyn e Mehmet supporteranno Tahsin svolgendo delle indagini sul nuovo procuratore Sehat, colui che ha appena fatto il suo ingresso nelle trame dell’amato sceneggiato per scoprire qualcosa sul suo conto, visto che unendo le loro forze riusciranno a introdursi senza permesso nel computer personale dell’uomo accedendo alle email che si è scambiato con Cesur. Quale verità verrà a galla? La versione del protagonista principale corrisponderà al falso?