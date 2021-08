Si avvicina il gran finale della soap opera Una vita. Le anticipazioni spagnole rivelano che quelle in onda su Canale 5 durante questa nuova stagione televisiva, saranno le ultime puntate di sempre della serie, che ha già chiuso i battenti in patria da circa quattro mesi. I colpi di scena non mancheranno nel corso delle puntate che porteranno al gran finale di sempre della soap e ci saranno anche delle uscite di scena clamorose, come nel caso di Ildefonso.

Ildefonso si suicida, Camino distrutta: anticipazioni sul finale di Una vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap Una vita, rivelano che gli spettatori dovranno assistere ad una terribile morte che lascerà tutti senza parole.

Ildefonso, il marito di Camino, verrà ritrovato senza vita: un duro choc per tutta la comunità e in primis per la giovane figlia di Felicia, la quale arriverà a sentirsi colpevole e responsabile di quello che è successo.

L'uomo si suiciderà e questo bruttissimo gesto avverrà in seguito alla confessione di essere impotente e quindi di non poter avere dei rapporti intimi con sua moglie.

La morte di Ildefonso, però, lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Camino, la quale arriverà a voler rinunciare per sempre alla cospicua eredità del marito, pur potendone entrare in possesso tranquillamente.

Un'esplosione distrugge Acacias

Le trame spagnole di Una vita rivelano che, per affrontare questo tremendo lutto e cercare di darle una mano per andare avanti, arriverà in quartiere anche Maite, l'ex fiamma di Camino, la quale proverà a tirarle su il morale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole del gran finale di sempre della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per altre due uscite di scena che lasceranno senza parole gli spettatori.

Nelle prossime puntate della soap, in programma tra il 2021 e il 2022 sulla rete ammiraglia Mediaset, ci sarà spazio per una violenta e brutale esplosione che si verificherà in quartiere e che avrà dei risvolti inaspettati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La morte di Carmen e Antonito: anticipazioni Una vita sul finale di sempre

Ad avere la peggio in seguito al terribile scoppio saranno due abitanti di Acacias: trattasi di Carmen e Antonito, rispettivamente moglie e figlio di Ramon.

Per l'uomo sarà uno dei momenti più difficili e tristi della sua vita, dove si ritroverà a fare i conti con questo sconcertante lutto e nel giro di pochi minuti la sua vita sarà letteralmente stravolta per sempre.

Ramon non riuscirà neppure a prendere parte alla cerimonia funebre che verrà organizzata in quartiere in ricordo delle vittime di questa esplosione. Il suo dolore sarà troppo grande e in un primo momento preferirà stare da solo e cercare di elaborare così questa drammatica perdita.