Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 30 agosto al 3 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Susanna, dopo aver dichiarato i suoi sentimenti a Niko, verrà brutalmente aggredita. Silvia continuerà a portare avanti la sua doppia vita, mentre Rossella comincerà il suo percorso di specializzazione. Rosato, dopo aver fatto una sorpresa a Marina ed Alice, cercherà di recuperare il suo rapporto con la Giordano. Serena, di ritorno al palazzo dovrà fare i conti con un'amara scoperta.

La crisi di Niko

Niko, dopo la dichiarazione di Susanna, apparirà fortemente in crisi. Solo dopo un accorato confronto con Angela comincerà a riflettere su cosa desidera davvero. Rossella comincerà a prepararsi per affrontare il nuovo percorso di specializzazione, mentre sua madre proseguirà all'insaputa di tutti con la sua doppia vita con Giancarlo. Jimmy, invece, sempre più preso dalla piccola Ferri, farà fatica a capire che la ragazzina non ricambia i suoi sentimenti.

La terribile aggressione a Susanna

A Palazzo Palladini si diffonderà rapidamente la notizia della brutale aggressione subita da Susanna. Renato apparirà parecchio sconvolto dall'accaduto, mentre Niko verrà confortato dai suoi familiari che lo aiuteranno a riprendersi dopo la spiacevole notizia riguardante la sua ex.

Rossella, alle prese con la sua nuova vita, troverà in Ornella un valido sostegno per il suo percorso di specializzazione. Fabrizio preparerà una sorpresa per Marina ed Alice prima che la ragazza parta definitivamente per Londra.

Filippo distante dalla sua famiglia

Dopo aver ignorato completamente i consigli di suo padre, Filippo prenderà una sorprendente iniziativa nei confronti di Viviana Carlino senza preoccuparsi delle conseguenze del suo gesto.

I Poggi, intanto, saranno tutti in apprensione per conoscere le condizioni di Susanna. L'ispettore Torre porterà avanti le indagini per trovare l'aggressore della donna senza escludere alcuna pista. Fabrizio, dopo la partenza di Alice, si impegnerà per recuperare il suo rapporto con Marina.

Roberto Ferri comincerà a preoccuparsi per il comportamento di suo figlio, mentre Serena e Irene faranno ritorno a casa dopo le vacanze.

Le due faranno un incontro del tutto inaspettato che potrebbe rovinare il momento apparentemente sereno. Torre porterà avanti le sue indagini per trovare l'aggressore di Susanna e il cerchio sembra stringersi intorno alle ultime frequentazioni della giovane avvocatessa. Samuel, invece, troverà in Guido una spalla su cui piangere. Per Niko, intanto, le cose cominceranno a mettersi male proprio mentre tutti sono in ansia per le condizioni della sua ex. Serena, convinta che sia stato suo suocero ad assumere la Carlino, deciderà di affrontarlo, ignara del fatto che ad attenderla ci sarà una nuova spiacevole notizia. Samuel dopo una chiacchierata con Del Bue si convincerà di essere rimasto solo, senza amici e che anche Silvia lo vuole licenziare.